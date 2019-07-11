Тренер из Люксембурга раскрыл секрет успеха в матче против "Тобола"

Мы могли бы выиграть со счетом 1:0, - считает наставник.

Главный тренер футбольного клуба "Женесс" из Люксембурга Николя Гюйсман (Nicolas Huysman) рассказал, за счет чего удалось его команда сумела оказать достойное сопротивление костанайскому "Тоболу" в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы УЕФА-2019/20, состоявшемся накануне в люксембургском городке Эш, передает Zakon.kz.

Матч между "Женессом" и "Тоболом" прошел вечером 10 июля и завершился со счетом 0:0

В превью наставник люксембургской команды уже был уверен, что матчи с "Тоболом" будут непростыми. Но теперь, после первой игры, становится понятным, что для "Женесса" поездка в Казахстан на следующей неделе также выглядит очень сложной. В среду вечером в Эше "Женесс" обнаружил, что благодаря жребию попал на очень сильную и спортивную команду, но также смог конфисковать у казахстанских футболистов мяч.

- Мы создали что-то конкретное, и это уважалось от начала до конца. Молодежь расположилась на своей половине поля. И в обороне, в любом случае, мои игроки сработали довольно хорошо. Я горжусь дисциплиной команды. Когда вы перестраиваете команду, самое важное - это оборонительная база. Расстраивает, что не реализовали свои моменты, мы могли бы выиграть со счетом 1:0, - прокомментировал Huysman игру франкоязычной местной газете Lessentiel.

Ответная игра пройдет 18 июля на "Астана арене", так как Костанай временно не смог пройти аккредитацию УЕФА из-за реконструкции аэропорта.

Люксембург занимает площадь всего лишь в 2 586 кв. км (для сравнения, площадь только одной Костанайской области 196 001 кв. км), в футбольном мире их национальная сборная занимает 90 место в рейтинге ФИФА, казахстанская команда - 114е. Клубный футбол в Люксембурге активно развивается. Например,в сезоне Лиги Европы-2012/13 футбольный клуб "Дюделанж" из этой страны дошел до плей-офф, в сезоне-2018/19 вышел в групповой этап Лиги Европы! В групповой этап его не пустил израильский "Хапоэль Тель-Авив".

У "Женесса" выстроена собственная система подготовки футболистов, есть команды разных возрастов. Самая младшая команда для юных футболистов возрастом до 7 лет, и далее по возрастающей вплоть до главной команды.

В еврокубках "Женесс" провел 72 матч (9 побед, 9 ничьих и 54 поражений). За 32 сезона в Европе лучшими результатами были второе раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее тренер "Тобола" объяснил, почему его команде не удалось одержать победу.

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