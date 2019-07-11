Нацбанк установил требования к облигациям, приобретаемым в собственность банками

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Нацбанка Е. Биртанова.

Постановлением правления Национального банка РК от 28 июня 2019 года внесены изменения в Перечень международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность, сообщает Zakon.kz.



Установлены следующие требования к облигациям:

- облигации, имеющие статус государственных эмиссионных ценных бумаг РК (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущены Министерством финансов РК и Национальным банком РК или в отношении которых имеется государственная гарантия правительства республики;

- облигации, выпущенные местными исполнительными органами РК, включены в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Казахстана;

- облигации иностранных эмитентов имеют рейтинг не ниже "В" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и (или) Fitch) или не ниже "В2" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service);

- облигации эмитентов РК включены в официальный список фондовой биржи Республики Казахстан, за исключением облигаций, находящихся в категории "буферная категория" сектора "долговые ценные бумаги" соответствующей площадки официального списка фондовой биржи, или облигации эмитентов РК номинированы в иностранной валюте и допущены к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", или имеют рейтинг не ниже "В" по классификации рейтингового агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Для целей настоящего подпункта, облигации эмитентов Республики Казахстан, являющихся организациями, более 50 (пятидесяти) процентов долей участия в уставных капиталах либо размещенных акций которых принадлежат Правительству РК, Нацбанку либо национальному управляющему холдингу, признаются как облигации эмитентов РК, обладающие суверенным рейтингом Республики Казахстан;

- облигации, имеющие статус государственных ценных бумаг, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеют суверенный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

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