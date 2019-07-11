Программист украл со счета аэропорта 12 млн тенге

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Транспортные полицейские задержали 23-летнего инженера-программиста за кражу в особо крупном размере, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Весной текущего года в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Атырау поступило сообщение о том, что со счета одного из банков второго уровня, принадлежащего АО "Международный аэропорт Атырау" были украдены деньги в сумме 12 000 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний инженер-программист аэропорта Атырау.

- При проверке установлено, что злоумышленник из корыстных целей с помощью специальных знаний перевел крупную сумму денег со счета аэропорта Атырау на открытый счет банка, на имя своего знакомого, и в тот же день их снял со счета, - сообщили в полиции.

Приговором суда молодой человек был признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

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