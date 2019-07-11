Знойное лето. Сколько продлится жара в Алматы

В ближайшие 3-7 суток каких-либо значительных изменений в погоде не ожидается.

Июль, как известно, это середина лета и самый жаркий месяц в году. Сколько продлится невыносимая жара в Алматы, рассказали в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

- В июле атлантические циклоны, приносящие дожди и понижение температуры воздуха, редко достигают южных районов Казахстана. А на юг республики чаще всего происходит вынос горячего и сухого воздуха с Ближнего Востока, что и наблюдаем сейчас. Поэтому в ближайшие 3-7 суток каких-либо значительных изменений в погоде не ожидается. По-прежнему днем столбики термометров будут подниматься до плюс 32…37°С, и такая температура близка и выше нормы на 1…3°С, - отметила синоптик Татьяна Худякова.

По ее словам, температурный максимум был в 1983 году.

- А максимально высокая температура воздуха за весь ряд наблюдений была зафиксирована в Алматы 31 июля 1983г. и равнялась плюс 43°С. В том же 1983г. максимальная температура за весь период наблюдения отмечалась в Талдыкоргане плюс 44°С и в Капшагае плюс 45°С, - отметила она.

- Средняя температура в июле достигает наибольших значений, а в Алматы это плюс 24°С. Благодаря продолжительному световому дню в июле поступает значительное количество солнечной радиации, которая является наиболее важным фактором распределения температуры. Обилие солнечного тепла и минимальное количество пасмурных дней способствуют значительному прогреванию почвы и приземного слоя воздуха, - заключила Худякова.

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