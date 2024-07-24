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Жара до +45°С надвигается на Казахстан

Жара до +45°С надвигается на Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 11:52 Фото: pxhere
О том, каких сюрпризов казахстанцам ожидать от погоды в ближайшие трое суток – с 25 по 27 июля 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в ближайшие дни отрог антициклона постепенно будет смещать циклон на северо-запад страны, и с прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами и усилением ветра, а сильные дожди ожидаются на северо-западе, 25 июля – на западе, востоке, 26-27 июля – на севере страны.

"Днем ожидается понижение температуры воздуха на западе до +23+33°С, на северо-западе до +15+28°С, на севере до +18+28°С, в центре до +25+35°С, повышение температуры воздуха на востоке страны до +25+37°С, на юге до +35+45°С, на юго-востоке до +35+43°С".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Алматы, Шымкенте и 17 областях страны на 24 июля 2024 года объявлено штормовое предупреждение.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
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