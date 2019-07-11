Начальника станции Алматы-1 подозревают в получении взятки

В связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алматы выявлен факт получения взятки начальником станции Алматы-1 Алматинского отделения филиала АО НК "КТЖ Грузовые перевозки", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.

Согласно сообщению, начальник станции подозревается в получении через посредника взятки в сумме 370 тыс. тенге от представителя частной компании за беспрепятственный осмотр и возврат арендованных контейнеров.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось. Расследование продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.

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