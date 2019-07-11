Начальника станции Алматы-1 подозревают в получении взятки
В связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось.
Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алматы выявлен факт получения взятки начальником станции Алматы-1 Алматинского отделения филиала АО НК "КТЖ Грузовые перевозки", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.
Согласно сообщению, начальник станции подозревается в получении через посредника взятки в сумме 370 тыс. тенге от представителя частной компании за беспрепятственный осмотр и возврат арендованных контейнеров.
В антикоррупционном ведомстве отметили, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось. Расследование продолжается.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!