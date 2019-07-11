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Назначен новый руководитель аппарата акима Алматы

Им стал Талгат Сарсенбаев.

Фото : пресс-служба11 июля 2019, 16:40

Руководителем аппарата акима города Алматы назначен Талгат Сарсенбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

Сарсенбаев родился в 1966 году. В 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2015 году - Высшую школу бизнеса Назарбаев Университет.

Имеет значительный опыт работы на государственной службе. Трудовую деятельность начал в 1988 году. В различные годы работал на должностях в правоохранительных органах, высших учебных заведениях, Администрации Президента РК, советником Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, руководителем аппарата Сената Парламента РК, на различных позициях в АО "Самрук-Казына". Последние три года работал заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК - представитель Правительства РК в Парламенте РК. Доктор юридических наук, профессор. Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан и орденом "Құрмет".

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В свою очередь ранее занимавший данную позицию Жигер Калиев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.


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