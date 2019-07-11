Новый маршрут до Алма-Арасана появится в Алматы

Ездить автобусы будут только в пятницу, субботу и воскресенье.

Фото : inAlmaty.kz

В Алматы с 12 июля появится новый маршрут, передает Zakon.kz. - Уважаемые пассажиры, хотели бы поделиться с вами новостью. С 12 июля образуется новый маршрут под номером 211 в количестве двух подвижных единиц. Начинает автобус движение от дворца спорта и до Алма-Арасана с остановками согласно схеме маршрута, - сообщили в Almaty Electrotrans. Ездить автобусы будут только в пятницу, субботу и воскресенье. Проезд составит 300 тенге.

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