В Алматы реконструируют маршрут к радоновому источнику "Алма-Арасан"

С 13 мая 2025 года в Алматы стартовала комплексная модернизация маршрута от парковки "Алма-Арасан" до радонового источника. В районе источника пройдут работы по защите от камнепадов с участием промышленных альпинистов, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, также будет проведена очистка склонов от нестабильных фрагментов породы, включая ручной сброс камней с использованием ломов и гидроинструментов.

Кроме того, для дополнительной стабилизации склонов предусмотрен монтаж анкерных систем.

Поверхность склонов площадью порядка 200 кв. м будет дополнительно укреплена металлическими сетками с натяжкой тросами, что позволит повысить устойчивость горных масс и снизить риски обрушений.

Еще одно важное объявление заключается в том, что:

"С 13 мая по 3 июня радоновый источник будет закрыт в будние дни с 09:00 до 18:00".

Также в пресс-службе акимата добавили:

"С 3 июня по 3 июля пешеходный маршрут до радонового источника будет полностью перекрыт в будние дни – в связи с демонтажом старых мостов, установкой новых участков тропы и монтажом лестниц".

В выходные дни доступ будет открыт, за исключением отдельных зон, где могут продолжаться работы.

По словам специалистов, завершение модернизации запланировано до 31 июля 2025 года, при этом сроки отдельных работ могут быть скорректированы в связи с возможными погодными условиями.

В заключительной части обращения жителей и гостей города попросили учитывать временные ограничения при планировании посещения.

"Информация о ходе работ и временных закрытиях будет публиковаться дополнительно". Пресс-служба акимата Алматы

В начале мая в Министерстве туризма и спорта опубликовали список лучших мест для отдыха в стране, которые подходят как для иностранцев, так и для казахстанцев.