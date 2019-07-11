Стали известны даты и время матчей "Барыса" в Алматы

Местом проведения станет Алматы арена.

Две игры Континентальной хоккейной лиги казахстанский клуб "Барыс" проведет в Алматы. Об этом стало известно после публикации календаря сезона КХЛ-2019/20, передает Zakon.kz.

Первые две игры сезона для "Барыса" будут домашними, клуб проведет их на родной "Барыс арене" в столице. 3 сентября пройдет матч с "Адмиралом" (Владивосток, Россия), 5 сентября - с "Амуром" (Хабаровск, Россия). Далее казахстанский клуб отправится в столицу Китая к "Куньлуню", после матчей с которым по пути домой заедет в гости к "Адмиралу" и "Амуру". Далее "Барыс" по календарю ждет два домашних матча 17 и 20 сентября. Но в эти даты "Барыс арена" будет занята - там пройдет чемпионат мира по трем видам борьбы, где лучшие борцы со всей планеты будут сражаться не только за награды, но и за олимпийские лицензии в Токио-2020.

- Игры в Алматы пройдут 17 сентября со "Спартаком" (Москва, Россия) и 20 сентября с "Трактором" (Челябинск, Россия), - сообщили в пресс-службе "Барыса".

Местом проведения станет Алматы арена.

Следующий домашний матч - с китайским клубом "Куньлунь" 30 сентября, "Барыс" проведет уже в столице, как и все остальные домашние игры сезона.

Полностью календарь сезона для ХК "Барыс" выглядит так:

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