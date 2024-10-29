Стала известна дата открытия катка "Медеу" в Алматы

На "Медеу" в Алматы 1 ноября начнется новый сезон ледовых катаний, сообщает Zakon.kz.

А 2 ноября, как рассказали в акимате города, на катке состоится торжественное открытие нового сезона.

Торжественная программа пройдет с 12:00 до 15:30. Для посетителей состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. С 17:00 до 20:00 гостей ждет вечерний сеанс с конкурсами, призами от ведущего и ди-джеем.

"Дирекция спортивных сооружений города Алматы рекомендует жителям и гостям заранее приобрести билеты через официальный сайт www.medeu.kz, чтобы избежать очередей на кассах и для организации быстрого прохода через турникетную систему, и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой", – отметили в акимате.

В день открытия планируется усиление автобусного маршрута №12 до катка "Медеу". Автобусы будут курсировать в будние дни с 8:00 до 00:00 и по выходным дням с 8:00 до 01:00.

25 октября 2024 года на "Медеу" в честь Дня Республики торжественно подняли государственный флаг.