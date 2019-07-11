Психологи назвали причины агрессии алматинских водителей

За неделю в социальных сетях появилось большое количество видео с конфликтами на дорогах.

За последние несколько дней появилось уже три сообщения о конфликтах на дорогах Алматы, закончившихся драками и ДТП. Психологи считают, что рост агрессии и насилия связан с напряжённой обстановкой в обществе и неумением "выпускать пар", передает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

За неделю в социальных сетях появилось большое количество видео с конфликтами на дорогах. Так, водитель грузовика протаранил и протащил по дороге внедорожник с двумя детьми в салоне. 10 июля владелец электросамоката ударил водителя автобуса. В комментариях многие пользователи списывают агрессию на жаркую погоду.

Портал опросил алматинских психологов, чтобы узнать некоторые причины подобного поведения на дорогах.

Психолог Наталья Санарова считает, что рост агрессии на дорогах связан сразу с несколькими факторами.

- Самое главное, что общество у нас сейчас очень взвинчено. Люди не знают, чего ждать от будущего, может завтра будет новая девальвация? Тут еще смена Президента, 30 лет был один глава государства, теперь другой. Жители страны не знают, куда пойдет наше государство и какое будущее его ждет. Из-за такого зыбкого положения они испытывают постоянный стресс, нервничают и выплескивают агрессию на окружающих. У меня было несколько клиентов, которые выражали беспокойство по этому поводу. Есть конечно и фактор погоды, из-за жары поднимается давление и человек начинает еще больше нервничать и психовать. Стресс и некомфортные условия влияют на эмоции, но нужно уметь успокаиваться и держать себя в руках, - рассказала психолог.

Наталья также считает, что свое влияние на конфликты оказывает и астрологическая ситуация.

- Сейчас идет ретроградный Меркурий и у людей мозги начинают работать в другом направлении. Меркурий отвечает за наши аналитические способности, построение речи, умение здраво рассуждать. Когда планета идет в обратную сторону, между людьми часто возникает недопонимание, что приводит к конфронтации. В это время нужно воздержаться от проявления агрессии и спокойно реагировать, когда люди разговаривают с вами не собрано, - добавила Наталья.

Президент Ассоциации психологов Казахстана Владимир Стеблянко также считает, что агрессивное поведение при конфликтах на дорогах не связано напрямую с дорогой. Психолог связывает такую агрессию с выплеском негативной энергии.

- Есть категория людей, которые не умеют освобождаться от негативной энергии цивилизованным путем или вообще не накапливать ее. Если работа человека связана со стрессом, управлением коллективом, юридическими делами, бухгалтерией, то эта энергия неизбежно накапливается, а конфликт на дороге становится отличным поводом сбросить ее. Для избавления от негативной энергии есть специальные практики, но самое простое - это перевести эту энергию в дело, - отметил специалист.

По мнению психолога, дерутся на дорогах именно те люди, у которых нет навыков работы с накапливающимся негативом. Владимир Александрович советует, столкнувшись с таким человеком, просто уступить ему.

- У меня стаж вождения 40 лет, и я никогда не скандалил на дороге, хотя поводы к этому всегда есть. У меня есть золотое правило "3Д" - "Дай дорогу дураку". "Дурак" - это, конечно, условное понятие, под ним я подразумеваю резких или неопытных водителей. Лучше держаться от них на дистанции и уступить, - добавил Владимир Стелбянко.

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