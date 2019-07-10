Битва за дорогу. Что произошло между водителями грузовика и джипа в Алматы

Конфликту между водителями предшествовала "битва" за дорогу.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали видео с грузовиком, протащившим перед собой джип, передает Zakon.kz.

- Данный факт имел место 23 июня на пересечении улиц Халиуллина и Таттибекова, в Медеуском районе города Алматы. И опять же конфликту между водителями предшествовала "битва" за дорогу. Не поделив ее, мужчины, управлявшие грузовиком марки Howo и автомашиной марки Nissan Patrol, принялись выяснять отношения между собой. В какой-то момент водитель грузовика подпер внедорожник и стал его таранить, протащив по проезжей части метров 200 ориентировочно, - рассказали в полиции.

В Nissan были два маленьких ребенка.

- В отношении водителя Howo сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, был составлен административный протокол по ст. 610 ч.1 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб) КРКобАП. Факт дорожно-транспортного происшествия так же был зафиксирован и в ближайшее время будет разрешен в суде, - отметили в пресс-службе ДП города.

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Также сотрудники местной полицейской службы отдела полиции при УВД Медеуского района дадут правовую оценку действиям участника инцидента, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством.

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