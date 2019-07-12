Мужчину посмертно обвинили в истязании и сексуальном насилии.

Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело. Об этом изданию "Московский Комсомолец" сообщил источник, близкий к следствию.

Действия Михаила Хачатуряна, которые могли стать мотивом его убийства, квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).

По словам источника, материалы в отношении Хачатуряна выделены в отдельное производство.

Резонансное убийство было совершено в июле 2018 года, напоминает РИА Новости.

Как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на севере Москвы. Сначала задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий".

В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии.



Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и применял сексуальное насилие. Защита настаивает, что сестры действовали в рамках необходимой обороны.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила мнение, что суд должен принять во внимание преступные действия Хачатуряна в отношении родных детей.

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