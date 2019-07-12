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Дочь Каримовой призвала освободить Гульнару

Иман Каримова после встречи с матерью обратилась к президенту Шавкату Мирзияеву через Instagram.

Фото : instagram12 июля 2019, 07:58

Главное управление исполнения наказаний МВД сообщило, что с 7 по 10 июля Гульнаре Каримовой в колонии было предоставлено длительное свидание со своей дочерью Иман Каримовой, пишет СНЦА.

В то же время Иман Каримова после встречи с матерью обратилась к президенту Шавкату Мирзияеву через Instagram.

Как сообщила на своей странице в Instagram Иман, которая увиделась с мамой, у которой "каждый день наблюдаются приступы ишемии, особенно после гипертонического криза".

"Резко повысился пролактин, который приводит к опухоли гипофиза в мозге", — написала она.

Каримова, описывая болезнь своей матери, попросила Мирзияева освободить ее мать, которая нуждается в немедленной операции.

В конце письма Иман Каримова попросила узбекистанцев, которым не безразлична судьба ее матери, присоединиться к инициативе по освобождению Гульнары Каримовой.


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