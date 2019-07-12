Мошенник в Сарыагаше брал крупные суммы за невыполненные услуги

Мужчина обещал трудоустроить и исчезал.

В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратились местные жители о том, что стали жертвами интернет-мошенничества. Потерпевшие пояснили, что наткнулись в интернете на объявление о работе и отдали неизвестному лицу, который обещал им помощь в трудоустройстве, по 150 тысяч тенге, но обещанного не получили.

Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество". В целях раскрытия мошенничества в отделе полиции создали оперативно-следственную группу из числа опытных полицейских. Смогли выйти на след злоумышленника в Кызылорде, но по указанному адресу подозреваемого застать не удалось. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который попытался скрыться от преследования на автомашине. Стражи порядка доставили задержанного в отдел полиции Сарыагашского РОП. Подозреваемым оказался жителем поселка Жанакорган, ранее не судимый.

Следствием установлено, что подозреваемый оказался причастен к шести фактам мошенничества. Мужчина размещал в интернете объявления о трудоустройстве в одну из компаний в Атырауской области, входил в доверие к потерпевшим, обманным путем выманивал деньги и скрывался из виду.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемый арестован.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять малознакомым лицам, предлагающие сомнительные услуги, в том числе через интернет. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость к неизвестным лицам, которые предлагают помощь в трудоустройстве, в получение соцпомощи или кредита и т.д., предварительно не ознакомившись с документами и не удостоверившись в их прозрачности.

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