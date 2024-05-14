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Мошенник обещал казахстанцам за круглую сумму визы в Японию и Корею

Мошенник обещал казахстанцам за круглую сумму визы в Японию и Корею, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 01:54 Фото: gov4c.kz
Полиция Алматы задержала мужчину, обещавшего визы в Японию и Корею, сообщает Zakon.kz.

В полиции 15 мая отметили, что уроженец Туркестанской области подозревается в совершении ряда мошенничеств.

"Активный пользователь соцсетей в своем блоге рассказывал о способах заработка в Японии и Корее, обещая "без проблем" оформить нужные документы. Более 10 тысяч подписчиков в раскрученном блоге и неиссякаемый поток клиентов позволили предприимчивому молодому человеку заняться фейковым оформлением виз", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 22-летний подозреваемый задержан.

"На данном этапе расследования в отношении него с заявлением в полицию обратились 15 человек. Сумма предоплаты за "услугу" варьировалась от 100 до 500 тысяч тенге. Не исключено, что обманутых людей может быть намного больше", – рассказал заместитель начальника управления полиции Медеуского района Тимур Мулинов.

Граждан, кто пострадал от противоправных действий подозреваемого, полиция просит обратиться по телефонам: 8-707-142-01-11 и 8-702-777-11-40. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Алматы полицейские задержали 32-летнего горожанина. Мужчину подозревают в серии мошенничеств. Об этом 14 мая 2024 года рассказали в городском департаменте полиции (ДП). 

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