Мошенник обещал казахстанцам за круглую сумму визы в Японию и Корею

Полиция Алматы задержала мужчину, обещавшего визы в Японию и Корею, сообщает Zakon.kz.

В полиции 15 мая отметили, что уроженец Туркестанской области подозревается в совершении ряда мошенничеств.

"Активный пользователь соцсетей в своем блоге рассказывал о способах заработка в Японии и Корее, обещая "без проблем" оформить нужные документы. Более 10 тысяч подписчиков в раскрученном блоге и неиссякаемый поток клиентов позволили предприимчивому молодому человеку заняться фейковым оформлением виз", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 22-летний подозреваемый задержан.

"На данном этапе расследования в отношении него с заявлением в полицию обратились 15 человек. Сумма предоплаты за "услугу" варьировалась от 100 до 500 тысяч тенге. Не исключено, что обманутых людей может быть намного больше", – рассказал заместитель начальника управления полиции Медеуского района Тимур Мулинов.

Граждан, кто пострадал от противоправных действий подозреваемого, полиция просит обратиться по телефонам: 8-707-142-01-11 и 8-702-777-11-40.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Алматы полицейские задержали 32-летнего горожанина. Мужчину подозревают в серии мошенничеств. Об этом 14 мая 2024 года рассказали в городском департаменте полиции (ДП).