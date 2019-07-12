Показали новые придорожные туалеты Казахстана

Павильоны оснащены теплыми туалетами и пунктами питания.

К 2022 году на трассах Казахстана установят 304 санитарно-гигиенических узлов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По информации ведомства, в 2018 году было установлено 12 павильонов дорожного сервиса KazWay вдоль автомобильных дорог республиканского значения, из них 5 единиц на платном участке "Астана-Щучинск". Павильоны оснащены теплыми туалетами и пунктами питания.

- В настоящее время Обществом проводится ряд мероприятий по реализации Проекта по устройству СГУ вдоль автомобильных дорог республиканского значения. Так, разработана программа установки 304 Санитарно-гигиенических узлов (далее СГУ) на 2019-2022 гг. На реконструируемых автодорогах республиканского значенияпроектами предусмотрена установка 109 единиц СГУ, - говорится в сообщении.

Это трассы: Щучинск – Зеренда, Обход г.Караганда,Тараз-Шымкент (Туркестанская область), Нур-Султан – Павлодар, Бейнеу – Акжигит, Жетыбай – Жанаозен, Петропавловск – Курган, Обход г.Нур-Султан, Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи (Бухтарма), Узынагаш – Отар, Курты – Бурылбайтал, Костанай – Карабутак, Кандыагаш – Макат, Ушарал – Достык, Атырау – Астрахань, Подстепное – Федоровка, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Балхаш – Бурылбайтал, Калбатау-Майкапшагай, Караганды – Балхаш, Курты – Капшагай, Мерке – Бурылбайтал. Стоит отметить, по мере завершения реконструируемых проектов, все объекты санитарно-гигиенических узлов будут функционировать в полном объеме.

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Вместе с тем, в планах на ближайшие 3 года установить 116 ед. СГУ на эксплуатируемых дорогах по всей территории Казахстана , а так же 79 ед. вдоль существующих и планируемых платных автодорогах.

- Данная программа позволит существенно увеличить привлекательность автомобильных дорог РК для всех пользователей, включая местное население, туристический поток и транзитных грузоперевозчиков, - отметили в пресс-службе.

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