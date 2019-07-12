Убил родственника. Подробности задержания чемпиона мира по боксу из Казахстана

Задержать его удалось благодаря слаженным действиям полиции и помощи гражданского лица.

11 июля в полиции Костанайской области рассказали о раскрытии убийства "по горячим следам". Как выяснилось позже, подозреваемый - чемпиона мира по боксу из Казахстана Аслан Муканов, передает Zakon.kz.

Задержать его удалось благодаря слаженным действиям полиции и помощи гражданского лица.

- 11 июля в поселке Аксай было совершено тяжкое преступление – убийство. 31–летний мужчина в ходе ссоры нанес смертельное ранение ножом своему 32-летнему родственнику. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. О случившимся в полицию сообщила жена погибшего, которая обнаружила мужа мертвым. Подозреваемый с места преступления скрылся, - рассказал и.о. начальника отдела полиции Костанайского района подполковник Медет Айдарбеков.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа, работу которой возглавил прокурор района Ринат Каримов.

Начальник МПС Серик Ракишев и участковый инспектор полиции Батыр Искаков, которые находились в составе опергруппы, получили информацию о том, что подозреваемый передвигался в сторону поселка Заречного.

- Мы сообщили эту информацию начальнику охраны КХ "Садовод", который в это время находился на полях хозяйства в поселке Заречный, - рассказал Ракишев.

Через несколько минут начальник охраны Евгений Радюк сообщил, что увидел на поле мужчину, похожего по описанию на подозреваемого.

- Я сразу связался с участковым полиции и сообщил об этом, - рассказал Радюк. Меня предупредили, чтобы я дождался опергруппы, так как подозреваемый мог оказать сопротивление. Сотрудники полиции задержали мужчину, все это время я был рядом и в любой момент был готов оказать помощь, если бы он попытался скрыться. Полицейские работали очень профессионально и оперативно.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый задержан, проводятся первоначальные следственные действия, выясняется мотив преступления.

В полиции говорят, что начальника охраны Евгения Радюк обязательно отметят за помощь в поимке преступника.

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