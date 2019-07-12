Тигрицу усыпят в алматинском зоопарке

Тигрица Рада очень много лет живет в алматинском зоопарке. Сейчас ей 19 лет.

Стало известно, почему принято решение об усыплении тигрицы Рады в алматинском зоопарке, передает Zakon.kz

Тигрица Рада очень много лет живет в алматинском зоопарке. Сейчас ей 19 лет. Сотрудники зоопарка утверждают, что это очень преклонный возраст для кошачьих, так как в природе они редко доживают до 15 лет, а 17-18 лет – средняя продолжительность жизни тигров.

-Таблеток от старости, к сожалению, не существует. Сейчас Рада в плохом состоянии, ей сложно ходить, у нее случается старческий тремор, недержание продуктов жизнедеятельности из-за расслабления мышц, стерлись клыки от времени. Сейчас Рада снята с экспозиции, проживает в тихой зоне, поскольку огромное количество посетителей плохо влияет на ее нервную систему, - поведала научный сотрудник алматинского зоопарка Юлия Дудкина.

Два дня назад был собран ветеринарный консилиум с участием независимых ветеринаров, на котором присутствовали специалисты из КазНАУ, ветклиник города, где поднимался вопрос о судьбе Рады.

-Рада давно живет в нашем зоопарке и тренинги на адекватное восприятие к ветеринарным процедурам с ней не проводились – на заре Независимости в алматинском зоопарке специалисты опирались на советский опыт, где данная практика не применялась. Поэтому сейчас Рада на контакт с ветеринарами не идет. Вводить ей препараты сложно, приходится использовать дротики, внутревенные вливания мы делать ей не можем, потому что дикого восторга она от них испытывать не будет, она просто не понимает, что с ней делают. Соответственно, лечение затруднено, - объяснила она.

Учитывая теплое время года и риск заражения миазами (личинками червей), консилиум ветеринаров посоветовал зоопарку усыпить тигрицу.

-Мы максимально честно разговариваем с общественностью. Держать это животное и мучить ее дальше – негуманно. По всем принципам мировых ассоциаций зоопарков, таких как EAZA, мы уже должны ее усыпить, чтобы прекратить мучение и боль. Мы хотели бы подчеркнуть, что это нормальная практика работы во всем мире – когда вылечить животное невозможно, мы его усыпляем. Решение консилиума зоопарк поддержит, - заключила она.

Директор зоопарка Вячеслав Банщиков добавил, что есть протокольное решение, присутствовали профессора и специалисты.

Бывший директор зоопарка Ержан Еркинбаев вспомнил, что еще во времена его руководства рассматривался вопрос об усыплении Рады.

- Животные в зоопарке, болеющие месяц-два, по международным правилам, также должны быть усыплены, чтобы не мучились. Та же история с Радой. Я пришел в 2016 году, она была неподъемная, покрыта язвами, были видны кости. Удалось ее немного поставить на ноги витаминами, но время идет, это старость. В Европе не спрашивают советов научных, решение принимает зам по зооветчасти, - добавил Ержан Еркинбаев.

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Альберт Ахметов

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