Тигрица атаковала сотрудника зоопарка в Индии

Сотрудник зоопарка Рамачандран в индийском городе Тривандрум пережил нападение тигрицы в вольере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deccan Chronicle со ссылкой на директора зоопарка Манджу Деви, тигрица напала на мужчину и дарила лапой, когда он наклонился, чтобы поменять поилку.

Рамачандран получил незначительную травму кожи головы и был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. После осмотра его выписали.

"Это было совершенно неожиданно", – отметила Деви.

Она подчеркнула, что сотрудник отвечает за вольеры с тиграми уже много лет. В зоопарке заявили, что подобные инциденты происходят крайне редко, и пообещали пересмотреть меры безопасности.

Ранее сообщалось, что руководство нюрнбергского зоопарка в Германии заявило о том, что им пришлось сократить популяцию гвинейских бабуинов на 12 особей, из-за чего активисты атакуют зверинец.