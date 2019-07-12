Умерла от счастья – пикантную причину смерти жирафа назвали в Алматинском зоопарке

Для выявления причины смерти был вызван эксперт из Казахского Национального Аграрного Университета.

Названа точная причина смерти жирафа по имени Грация в алматинском зоопарке, передает Zakon.kz.

Грация родилась в 2001 году, прибыла в зоопарк Алматы из ЮАР в 2003 году. Она прожила внушительную жизнь – ей было 18 лет, подарила жизнь 7 жирафятам. 6 июля зоопарк сообщил о гибели животного.

Для выявления причины смерти был вызван эксперт из Казахского Национального Аграрного Университета.

- У жирафа сложная кровеносная система, сердце находится далеко от мозга. Сейчас у жирафов период спаривания. Самец Хан во время попытки покрытия нечаянно стукнул Грацию, он на нее запрыгивал и нанес ей травму. Девочка начала хромать, с чем ветеринары благополучно справились, вылечили. Но, к сожалению, гематома породила тромб, который «гулял» по сердечно-сосудистой системе, дошел до сердца. В ходе экспертиз выяснилось, что причина смерти жирафа – инфаркт. Это вполне нормальная практика, такое случается, когда животное в преклонном возрасте умирает от инфаркта, - рассказала научный сотрудник зоопарка Юлия Дудкина.

К слову, на период лечения Грацию отсадили от жаждующего самца.

Зоопарк предоставил документы, результаты патологоанатомического вскрытия от эксперта. В зоопарке подчеркнули, что никаких дополнительных заболеваний у Грации не было. Благоустройства территории возле вольеров с жирафами не проводилось, поэтому слухи о том, что звуки проводимого ремонта как-то могли повлиять на жизнь и самочувствие жирафов, в зоопарке отвергли.

Альберт Ахметов

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