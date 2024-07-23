Смерть подростка на территории КазНУ: названа причина

23 июля стала известна причина смерти подростка в фонтане на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", судебно-медицинская экспертиза показала, что вода закрыла дыхательные пути и юноша задохнулся.





"Ранее выдвигались две вероятные причины гибели – это удар током или остановка сердца. Был ли подросток поражен электричеством, специалисты определить не смогли. Однако остановка сердца точно не является причиной смерти парня", – говорится в сообщении.

19 июня 2024 года сообщалось, что молодой человек умер на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.