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Смерть подростка на территории КазНУ: названа причина

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 00:50 Фото: Zakon.kz
23 июля стала известна причина смерти подростка в фонтане на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", судебно-медицинская экспертиза показала, что вода закрыла дыхательные пути и юноша задохнулся.


"Ранее выдвигались две вероятные причины гибели – это удар током или остановка сердца. Был ли подросток поражен электричеством, специалисты определить не смогли. Однако остановка сердца точно не является причиной смерти парня", – говорится в сообщении.

19 июня 2024 года сообщалось, что молодой человек умер на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.

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