Елдос Сметов завоевал "золото" на Гран-при по дзюдо
В финале весовой категории до 60 килограммов Сметов встретился с Бодбаатаром Ганбатом из Монголии.
Казахстанский спортсмен Елдос Сметов одержал победу на Гран-при по дзюдо в Будапеште, передает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финале весовой категории до 60 килограммов Сметов встретился с Бодбаатаром Ганбатом из Монголии. В главной схватке казахстанский спортсмен не оставил шансов сопернику, одержав победу.
Ганбат является победителем чемпионата мира в 2014 году, а Сметов стал победителем ЧМ в 2015.
В полуфинале Сметов оказался сильнее представителя Нидерландов Торника Тсакадое.
Чуть позже состоится финал в весовой категории до 66 килограммов. В нем выступит казахстанец Елдос Жумаканов. Против него за золотую медаль будет бороться Керлен Ганболд из Монголии.
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