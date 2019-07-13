Елдос Сметов завоевал "золото" на Гран-при по дзюдо

В финале весовой категории до 60 килограммов Сметов встретился с Бодбаатаром Ганбатом из Монголии.

Казахстанский спортсмен Елдос Сметов одержал победу на Гран-при по дзюдо в Будапеште, передает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале весовой категории до 60 килограммов Сметов встретился с Бодбаатаром Ганбатом из Монголии. В главной схватке казахстанский спортсмен не оставил шансов сопернику, одержав победу.

Ганбат является победителем чемпионата мира в 2014 году, а Сметов стал победителем ЧМ в 2015.

В полуфинале Сметов оказался сильнее представителя Нидерландов Торника Тсакадое.

Чуть позже состоится финал в весовой категории до 66 килограммов. В нем выступит казахстанец Елдос Жумаканов. Против него за золотую медаль будет бороться Керлен Ганболд из Монголии.

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