Елдос Сметов поборется за золотую медаль на Олимпиаде в Париже

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов поборется за золотую медаль Олимпиады-2024 в Париже. Он вышел в финал весовой категории до 60 кг, сообщает Zakon.kz.

В 1/2 Сметов оказался сильнее экс-чемпиона мира из Испании Франсиско Гарригоса. Следующий оппонент – Лука Мхеидзе из Франции.



Елдос Сметов второй раз в карьере пробился в финал Олимпиады. В 2016 году он завоевал "серебро". Также в его активе "бронза" Игр в Токио (2020).





Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в утешительном раунде на Олимпиаде-2024 и теперь будет биться за "бронзу".