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Елдос Сметов поборется за золотую медаль на Олимпиаде в Париже

медаль, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 20:35 Фото: Сали Сабиров
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов поборется за золотую медаль Олимпиады-2024 в Париже. Он вышел в финал весовой категории до 60 кг, сообщает Zakon.kz.

В 1/2 Сметов оказался сильнее экс-чемпиона мира из Испании Франсиско Гарригоса. Следующий оппонент – Лука Мхеидзе из Франции.

Елдос Сметов второй раз в карьере пробился в финал Олимпиады. В 2016 году он завоевал "серебро". Также в его активе "бронза" Игр в Токио (2020).


Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в утешительном раунде на Олимпиаде-2024 и теперь будет биться за "бронзу".

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