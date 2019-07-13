Как выбрать арбуз и не отравиться

Спелый арбуз достаточно легко можно определить по внешнему виду.

Главный специалист Центра укрепления общественного здоровья Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Ботагоз Тултаева поделилась рекомендациями, как полакомиться арбузом и не отравиться, передает Казинформ.

- Прежде всего, надо набраться терпения, дождаться середины августа, чтобы покупать спелый и натуральный продукт. Арбузы, которые продаются с июня, могут быть "накачаны" нитратами. Накапливаясь в организме, они приводят к таким последствиям, как кислородное голодание, отравление, желудочно-кишечное расстройство, вплоть до госпитализации. Особую опасность такой арбуз представляет для маленьких детей, - сказала Ботагоз Тултаева.

Поэтому, по ее словам, заботясь о здоровье каждого члена семьи, важно выбрать спелый и сладкий арбуз без нитратов.

- Спелый арбуз достаточно легко можно определить по внешнему виду: глянцевая кожура, четкие полоски, образующие рисунок и твердая корка, которую невозможно повредить без усилий. Корка должна быть без вмятин, надрезов, повреждений и подгнивших участков. Хороший арбуз должен быть правильной шарообразной формы, среднего размера от 6 до 10 кг, тёмного цвета со светлыми полосами, желтоватой и подсушенной плодоножкой. Если на арбузе много желтого пятна, то есть ягода касалась земли, тем больше вероятность того, что арбуз не сладкий из-за недостатка света и тепла, - отметила спикер.

Если мякоть гладкая и ровная – это признак использования нитратов, красный и алый цвет несвойственен натуральной ягоде. Неспелый арбуз при постукивании имеет звонкий звук, говорящий о большом количестве воды и незрелости.

Также Тултаева рассказала о специфических особенностях дынь.

- Разновидностей дыни много. Общим признаком и для дыни является отсутствие вмятин, трещин и дефектов. Спелую дыню можно распознать по упругой кожуре. Цвет шкурки должен быть равномерным, пятна, зеленые полосы могут указывать на зеленую мякоть. Спелую дыню отличает аромат. В отличие от арбузов, у дыни звук должен быть глухой – это признак спелого плода. Если звучание шкурки звонкое, то плод, скорее всего зеленый. Хвостик должен быть полностью сухим, толстым, если зеленый, значит плод незрелый. Носик - участок, противоположный хвостику, должен слегка продавливаться. Если он очень мягкий, то дыня перезрела, если твердый, то плод еще зеленый, лоснящаяся кожура говорит об употреблении вредных для организма восков, - объяснила она.

Представитель Минздрава подчеркнула, что арбуз и дыню следует хранить в холодильнике только сутки.

- Не допускать разрезания плодов при выборе и покупке (нож не обработан, воздух загрязнен, насекомые и так далее), не следует покупать на стихийных рынках и у дороги, так как арбузы с дынями накапливают токсины и тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей, - добавила Тултаева.

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