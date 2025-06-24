Ранние арбузы: как выбрать и не отравиться

Лето – благодатное время для фруктов и ягод. Они не только вкусны, но и полезны. На рынках и в магазинах арбузы уже появились с конца мая. Можно ли есть такие скороспелые плоды или спешка может нанести вред – в материале Zakon.kz.

Арбуз – очень полезный продукт. Он содержит много необходимых микроэлементов: кальций, магний, калий, пектин, глюкозу, фруктозу и сахарозу, а также фолиевую кислоту и клетчатку.

Многие уже с удовольствием покупают это сладкое лакомство, торопясь побаловать себя и своих детей букетом витаминов и вкуса.

Фото: Zakon.kz

В жаркий период на каждом шагу – в овощных ларьках по улицам города, на трассах, а также у каждого магазина – можно заметить продажу больших зеленых ягод с полосатым брюшком.

Фото: Zakon.kz

Мы решили разобраться, побеседовав со специалистом, можно ли покупать бахчевые плоды в начале лета и что нужно предусмотреть, чтобы не навредить здоровью.

Фото: Zakon.kz

Известно, что арбузы сами по себе растут достаточно медленно. Сначала формируются побеги, завязи, а затем начинает наливаться сам плод. Так как растение крупное и сочное, то и времени для созревания ему нужно достаточно много. В естественных природных условиях плоды арбуза поспевают только к середине августа – началу сентября. Не каждый фермер готов ждать такой длительный срок, поэтому культурe разными способами пытаются помочь – многие удобряют и стимулируют рост различными веществами, порой не совсем полезными.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Гаухар Каткенова, контроль качества и безопасности арбузов на территории мегаполиса осуществляется специалистами территориальных Управлений санитарно-эпидемиологического контроля.

"Специалисты проводят мониторинг бахчевых культур на рынках, в супермаркетах и точках нестационарной торговли. В рамках надзора проверяется наличие документов, подтверждающих безопасность продукции, а также отбираются пробы на содержание нитратов и других вредных веществ", – сказала замруководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова.

Фото: Zakon.kz

Специалист рекомендует покупать арбузы ближе к осени – в это время плоды, как правило, достигают зрелости естественным путем. Ранние арбузы, появляющиеся на прилавках в мае и в июне, могут быть выращены с применением стимуляторов роста и содержать повышенный уровень нитратов.

"Основные причины отравлений – это высокая концентрация нитратов и неправильные условия хранения или нарезки", – добавила Гаухар Каткенова.

На что обращать внимание при покупке арбуза?

Санврач советует покупать арбузы в официальных торговых точках, где есть санитарные условия и документы на продукцию. При этом арбуз должен быть целым, без повреждений, трещин и вмятин.

Фото: Zakon.kz

Зрелый арбуз имеет сухой хвостик, звонкий звук при постукивании и ярко выраженный "земляной бок" (желтое пятно на боку, где арбуз лежал на земле).

"Не допускается продажа надрезанных плодов. Корка должна быть без повреждений, с равномерной окраской. При легком постукивании по арбузу должен слышаться глухой, глубокий звук – признак зрелости плода. Избегайте арбузов с "перерезанным" или подгнившим хвостиком, возможен внутренний процесс брожения. Требуйте у продавца документы на товар", – добавила санврач.

В Алматы, как правило, в начале сезона арбузы поступают из южных регионов Казахстана – Туркестанской и Жамбылской областей. Позже на рынках появляется продукция из других областей Казахстана, а также из Узбекистана и Ирана.

Если ехать вдоль трасс, можно заметить стихийные точки продажи сезонных бахчевых непосредственно из груженых фур. По словам специалиста ДСЭК, покупка из необорудованных торговых мест опасна, а продавцам такая торговля запрещена.

"Приобретение арбузов и других бахчевых культур в несанкционированных местах, особенно вдоль автомобильных трасс, не рекомендуется. Такие точки не обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий хранения и реализации. В летний период санитарно-эпидемиологические службы осуществляют мониторинг точек продажи бахчевых культур, включая арбузы. Особое внимание уделяется местам стихийной торговли. Проверки проводятся как планово, так и по обращениям граждан. Частота зависит от эпидемиологической обстановки и выявленных нарушений.". Гаухар Каткенова

Качество бахчевых культур оценивается специалистами санитарно-эпидемиологического контроля и представителями фитосанитарной службы. Основные параметры, которые берут во внимание санврачи: наличие документов, подтверждающих безопасность продукции (ветеринарно-санитарное заключение, сертификаты соответствия, справки о происхождении), визуальное состояние плодов, условия хранения и транспортировки.

Стоит помнить: риск отравиться арбузом, купленным на обочине дороги, гораздо выше, чем на рынке или в магазине. Также такие плоды могут содержать тяжелые металлы и химические вещества, что опасно для здоровья.

Продукция может:

загрязняться выхлопными газами, пылью, патогенными микроорганизмами;

подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, что ускоряет порчу;

не проходить обязательный лабораторный контроль (на содержание нитратов и других вредных веществ).

Фото: Zakon.kz

Но даже если вы уверены в месте приобретения арбузов, нужно знать главные правила, чтобы избежать риска:

Не покупайте разрезанные арбузы. Не храните арбуз в тепле после нарезки – он должен находиться в холодильнике и употребляться в течение суток. Не давайте арбуз маленьким детям, если есть сомнения в его качестве.

Фото: Zakon.kz

Безусловно, важно соблюдать гигиену и перед тем, как арбуз попадет на стол. Нужно тщательно обработать ягоду перед употреблением.

"Перед тем как разрезать арбуз, его необходимо тщательно вымыть под проточной водой с использованием щетки. Можно обработать кожуру слабым раствором пищевой соды или уксуса, а затем смыть чистой водой. Можно кипяченой. Это поможет удалить с поверхности возможные загрязнения и микроорганизмы, которые могут попасть внутрь при разрезании". Руководитель ДСЭК г. Алматы Касымхан Алпысбайулы

Эти манипуляции снижают риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании. А контроль за условиями хранения снизит риск порчи арбузов и развития патогенной микрофлоры. Несоблюдение целого ряда правил может привести к пищевым отравлениям, развитию кишечных инфекций, аллергическим реакциям и другим проблемам со здоровьем у любителей сладких плодов.

Какие отравления возможны от некачественного арбуза?

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Наиболее частыми последствиями употребления некачественного арбуза являются:

пищевое отравление: тошнота, рвота, диарея, боли в животе;

нитратное отравление (особенно у детей): слабость, головная боль, посинение губ (метгемоглобинемия);

инфекции при нарушении условий хранения.

"Арбуз ненадлежащего качества может содержать патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки), которые вызывают пищевые отравления и кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, шигеллез, кишечные заболевания и др. Кроме того, в таких плодах могут накапливаться токсичные вещества – пестициды, нитраты и микотоксины, которые при попадании в организм вызывают интоксикацию, поражение печени и почек, аллергические реакции. Употребление испорченного или неправильно хранящегося арбуза может привести к расстройствам пищеварения: тошноте, рвоте, диарее, обезвоживанию. В тяжелых случаях – к нарушению работы жизненно важных органов и необходимости медицинской помощи. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом". ДСЭК Алматы

Чем арбузы полезны для организма человека?

Арбуз – это не только вкусное, но и полезное лакомство. Он содержит большое количество воды, что способствует выведению токсинов. Кроме того:

витамины А, С, группы В, а также антиоксиданты (ликопин);

калий, магний – полезны для сердечно-сосудистой системы;

клетчатку – улучшает пищеварение и обмен веществ.

Также арбуз оказывает мягкое мочегонное действие, способствует снижению отеков, улучшению работы почек.

Противопоказания или ограничения

Но, несмотря на общую пользу арбуза, существуют категории людей, которым стоит ограничить или избегать его употребления. К ним относятся людям с сахарным диабетом. Из-за высокого содержания природных сахаров арбуз может быстро повышать уровень глюкозы в крови.

Кроме того, арбуз в больших количествах не рекомендуется употреблять в пищу при хронических заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

"Арбуз обладает выраженным мочегонным эффектом, что может усугубить состояние при почечной недостаточности или обострении заболеваний. При склонности к аллергическим реакциям. У некоторых людей арбуз может вызывать аллергии, проявляющиеся зудом, высыпаниями или даже отеком", – отмечают врачи.

Вместе с тем избыток в бахчевых не рекомендуется при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит, язва).

Поэтому всем любителям сладкого лакомства перед употреблением арбуза при наличии хронических заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом.

С какого возраста можно давать арбуз детям?

Арбуз можно вводить в рацион ребенка не ранее 2-3 лет, начиная с небольших порций (10-20 г), при условии:

хорошего пищеварения;

отсутствия аллергии и заболеваний ЖКТ;

использования только качественного, проверенного продукта.

У младенцев до 1 года организм еще не готов к перевариванию такого продукта, возможны расстройства пищеварения и аллергии.

Арбуз – это не только вкусный и освежающий продукт, но и очень полезный для здоровья. В его составе много воды (около 90%), что помогает эффективно поддерживать водный баланс организма, особенно в жаркую погоду. Арбуз – отличный летний продукт для поддержания здоровья и общего тонуса организма.