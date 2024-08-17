В страшном ДТП на трассе Жамбылской области погибли шесть человек – в их числе двое полицейских

Ночью 17 августа 2024 года в Жамбылской области произошло смертельное ДТП: на трассе Мерке – Шу – Бурылбайтал в результате лобового столкновение погибли шесть человек, в том числе двое сотрудников патрульной полиции, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Жамбылской области, трагедия случилась около 01:00 на 40-м километре автодороги республиканского значения Мерке – Шу – Бурылбайтал.

Водитель автомобиля Toyota Alfard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia.

"В результате аварии двое патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия. Один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей", – сообщили в Департаменте полиции.

В автомобиле Toyota Alfard находилось 8 пассажиров. Четверо из них погибли на месте, а водителя и остальных трех пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.





По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 часть 4 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.



"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в этом трагическом происшествии. Полиция примет все необходимые меры для проведения тщательного расследования и установления обстоятельств произошедшего", – заключили в полиции.





13 августа жуткое ДТП произошло в Кызылординской области. Там в аварии погиб один человек, трое пострадали.

