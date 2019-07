Румынка разгромила Серену Вильямс и впервые выиграла Уимблдон

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне, пишет ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 27-летней румынки, посеянной на турнире под седьмым номером. Матч продолжался 56 минут. Уильямс (11-й номер посева), проиграла в третьем финале турниров серии Большого шлема подряд, последний раз американка побеждала в 2017 году на Открытом чемпионате Австралии.

The moment @Simona_Halep became Romania's first ever #Wimbledon singles champion ???????? pic.twitter.com/bny53dP8AL