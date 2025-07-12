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Спорт

Швёнтек разгромила Анисимову и впервые в карьере выиграла "Уимблдон"

Теннис Победитель Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 21:53 Фото: Instagram/wimbledon
12 июля на Открытом чемпионате Великобритании по теннису определилась победительница в женском одиночном разряде. Новой чемпионкой "Уимблдона" стала представительница Польши Ига Швёнтек, которая занимает четвертую строчку мирового рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке польская теннисистка разгромила американку Аманду Анисимову, 12-ю ракетку мира.

Решающая встреча завершилась в пользу Иги Швёнтек, которая расправилась с соперницей за 57 минут со счетом 6:0, 6:0.

Нельзя не отметить, что Швёнтек впервые в карьере выиграла "Уимблдон" и стала шестикратной чемпионкой турниров "Большого шлема".

Плюс Ига повторила историческое достижение 114-летней давности. В 1911 году во время решающего матча английского чемпионата победу одержала британка Доротея Ламберт-Чамберс, которая отпраздновала успех со счетом 6:0, 6:0.

Тем временем болельщики в ожидании старта финальной битвы в мужской одиночке, где встретятся два лучших теннисиста планеты – Карлос Алькарас (Испания) и Янник Синнер (Италия).

Этот поединок пройдет 13 июля, начало в 20:00 по времени Астаны.

Накануне итальянец в полуфинале переиграл Новака Джоковича, а вторая ракетка мира был сильнее Тейлора Фритца.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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