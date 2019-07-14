Морской дьявол попросил помощи у человека

Трехметровый скат приблизился к человеку и подставил глаз, в котором застрял рыболовный крючок.

У северо-западного побережья Австралии трехметровый скат манта, так называемый морской дьявол, подплыл к группе сноркелистов, чтобы они помогли ему избавиться от рыболовного крючка в глазу, передает РИА Новости.

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.

Местные жители прозвали рыбу Веснушкой. Джейк рассказал, что Веснушка приблизилась к нему и подставила глаз, в котором застрял рыболовный крючок. Джейк решил, что манта узнала его и поверила, что он может ей помочь.

По словам морского биолога Монти Холла, который в это время находился на борту лодки, манта не двигалась, пока Джейк несколько раз нырял, пытаясь снять крючок. Поскольку в его распоряжении была лишь маска, задача оказалась довольно сложной. Но одна из попыток увенчалась успехом. Если бы крючок не убрали, Веснушка могла заразиться чем-либо, ослепнуть и даже умереть.

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