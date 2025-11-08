#Народный юрист
События

Ребенок увяз в грязи на берегу реки в Уральске

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 16:08 Фото: скриншот видео
Спасатели МЧС вытащили ребенка из грязей массы, который застрял, попытавшись достать рыболовную снасть, сообщает Zakon.kz.

В городе Уральск на берегу реки Чаган несовершеннолетний мальчик во время рыбалки попытался достать рыболовную снасть, зацепившуюся за дерево, и увяз в грязи по колено, не сумев выбраться самостоятельно, сообщили в МЧС 8 ноября 2025 года.

Его друг незамедлительно позвонил в службу спасения 112 и сообщил о случившемся.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. Действуя профессионально и слаженно, они вытащили ребенка из вязкой грязевой массы.

"Благодаря оперативным действиям и профессионализму спасателей происшествие завершилось благополучно. Мальчику медицинская помощь не понадобилась", – отметили в МЧС.

8 ноября пять человек завалило обломками упавшей облицовки дома в Астане.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
