Ребенок увяз в грязи на берегу реки в Уральске
Спасатели МЧС вытащили ребенка из грязей массы, который застрял, попытавшись достать рыболовную снасть, сообщает Zakon.kz.
В городе Уральск на берегу реки Чаган несовершеннолетний мальчик во время рыбалки попытался достать рыболовную снасть, зацепившуюся за дерево, и увяз в грязи по колено, не сумев выбраться самостоятельно, сообщили в МЧС 8 ноября 2025 года.
Его друг незамедлительно позвонил в службу спасения 112 и сообщил о случившемся.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. Действуя профессионально и слаженно, они вытащили ребенка из вязкой грязевой массы.
"Благодаря оперативным действиям и профессионализму спасателей происшествие завершилось благополучно. Мальчику медицинская помощь не понадобилась", – отметили в МЧС.
