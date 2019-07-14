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10-летняя россиянка прыгнула с парашютом и стала рекордсменкой

Каролина, которая также занимается теннисом и силовыми видами спорта, мечтает покорить Эльбрус.

Фото : Life14 июля 2019, 10:03

Жительница Екатеринбурга попала в Книгу рекордов России как самая юная экстремалка, прыгнувшая с парашютом. 15 июня Каролина Черных, которой на тот момент было 10 лет 11 месяцев и 11 дней, прыгнула в тандеме с инструктором с высоты 2,5 тысячи метров, сообщает Life.

- Мне вообще не было страшно! Нужно было досчитать до трёх и прыгнуть, но мы уже прыгнули на счёт "два"! Я даже улыбалась, нас камера снимала. Теперь хочу прыгнуть с 4000 метров! - рассказала порталу юная рекордсменка.

По словам мамы девочки, Елены, прыжок с парашютом был мечтой Каролины - она уговорила сделать ей такой подарок ко дню рождения.

- 15 июня он состоялся! Но зафиксировали его 19 июня. Мы подали заявку в в Книгу рекордов России, и нам её одобрили! Каролина стала единственной девочкой, которая в 10 лет совершила прыжок с парашютом с высоты 2400 метров! - сообщила Елена Черных.

Она отметила, что теперь дочь мечтает покорить Эльбрус - Каролина уже приступила к тренировкам.


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