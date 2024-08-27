102-летняя британка прыгнула с парашютом
Фото: X/MTVEnglishNews
26 августа жительница Великобритании Манетт Бейли отметила свой 102-й день рождения, прыгнув с парашютом, сообщает Zakon.kz.
Как передает The Gardian, ветеран Второй мировой войны стала старейшей в стране парашютисткой. Она спрыгнула с самолета на высоте более двух км. Свой прыжок возрастная экстремалка совершила в тандеме на территории Восточной Англии.
"Вы всегда должны искать что‑то новое", – прокомментировала долгожительница.
Фото: Х/elly_bar
Она призналась, что прыжок с парашютом был "немного страшным" и заставил ее зажмуриться.
"Это было как в тумане", – призналась бесстрашная именинница.
Днями ранее в возрасте 117 лет умерла Мария Браньяс Морера, считавшаяся старейшим человеком в мире.
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