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102-летняя британка прыгнула с парашютом

Парашют, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 02:40 Фото: X/MTVEnglishNews
26 августа жительница Великобритании Манетт Бейли отметила свой 102-й день рождения, прыгнув с парашютом, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Gardian, ветеран Второй мировой войны стала старейшей в стране парашютисткой. Она спрыгнула с самолета на высоте более двух км. Свой прыжок возрастная экстремалка совершила в тандеме на территории Восточной Англии.

"Вы всегда должны искать что‑то новое", – прокомментировала долгожительница.
Парашют, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 02:40

Фото: Х/elly_bar

Она призналась, что прыжок с парашютом был "немного страшным" и заставил ее зажмуриться.

"Это было как в тумане", – призналась бесстрашная именинница.

Днями ранее в возрасте 117 лет умерла Мария Браньяс Морера, считавшаяся старейшим человеком в мире.

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