102-летняя британка прыгнула с парашютом

26 августа жительница Великобритании Манетт Бейли отметила свой 102-й день рождения, прыгнув с парашютом, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Gardian, ветеран Второй мировой войны стала старейшей в стране парашютисткой. Она спрыгнула с самолета на высоте более двух км. Свой прыжок возрастная экстремалка совершила в тандеме на территории Восточной Англии.

"Вы всегда должны искать что‑то новое", – прокомментировала долгожительница.

Фото: Х/elly_bar

Она призналась, что прыжок с парашютом был "немного страшным" и заставил ее зажмуриться.

"Это было как в тумане", – призналась бесстрашная именинница.

Днями ранее в возрасте 117 лет умерла Мария Браньяс Морера, считавшаяся старейшим человеком в мире.