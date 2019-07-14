Десять самых красивых спортсменок Казахстана

В рейтинг больше всего оказалось легкоатлеток.

Спорт и девушки - это всегда отличное сочетание. Vesti.kz сделали подборку десяти самых красивых спортсменок Казахстана, что блистают в самых разных видах спорта.

Айгерим Абилкадирова (дзюдо, грэпплинг)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Welcome to my page (@fitness_tse) 30 Июн 2019 в 5:14 PDT

Айгерим 11 раз брала "золото" чемпионата Казахстана по дзюдо, выигрывала чемпионат Азии, становилась призером Кубка Европы. Помимо этого Абилкадирова является чемпионкой Казахстана и Азии по грэпплингу (стиль ближнего боя с захватами - прим. Vesti.kz). В этом же виде она стала чемпионкой мира 2018 года в своей весовой категории. На данный момент она является единственной чемпионки мира из Казахстана в данном виде спорта.

Что касается модельного бизнеса, то там она оказалась в непростой момент, получив серьезную травму и оказавшись вне спорта. К тому же, девушке удалось пройти кастинг и сняться в фильме "Сезiм сыры". Еще у Айгерим есть дополнительный заработок - она владеет интернет-магазином и шьет одежду на заказ. По ее собственным словам, она понимает, что спортивная карьера недолговечна, так же как и модельная, а потому она ищет способ совершенствоваться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Welcome to my page (@fitness_tse) 19 Янв 2019 в 6:12 PST

Варвара Назарова (легкая атлетика)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @varya_nazarova 7 Авг 2017 в 12:52 PDT

Варвара Назарова является одной из сильнейших в стране метательниц копья. Она не раз выигрывала чемпионат страны и заодно обновила рекорд Казахстана. К тому же Варвара постоянно выступает практически на всех крупных международных соревнованиях. В 2016 году она стала бронзовым призером чемпионата Азии.

Свою внешность девушка не считает особенной, утверждая, что она не сильно ей помогает в жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @varya_nazarova 6 Мар 2019 в 1:59 PST

Молдир Мекенбаева (джиу-джитсу)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mekenbayeva Moldir???????? (@mekenbayeva) 2 Июл 2019 в 8:52 PDT

Молдир занимается не самым женским видом спорта, но считает, что это не помешает ее женственности. Завоевав звание чемпионки Казахстана и став призером множества международных турниров, в том числе и на этапах Grand Slam, Мекенбаева осталась вполне милой и хрупкой на вид девушкой.

Помимо спорта у нее много других увлечений. Школу она окончила с отличием, сейчас учится в Нур-Султане в Назарбаев Университете по специальности Computer Science.

Еще Молдир успевает не только учиться, но и сниматься в фильмах. На ее счету нескольку картин, в том числе и исторический сериал про Карасай батыра "Батырлар жолы".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mekenbayeva Moldir???????? (@mekenbayeva) 19 Июн 2019 в 8:29 PDT

Кристина Карапетян (волейбол)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Karapetyan (@krisik___karapetyan) 24 Мар 2019 в 7:36 PDT

Кристина - легионер в казахстанском спорте. Родом девушка с Забайкалья, долгое время играла в российских волейбольных клубах. Гражданство Казахстана и право выступать за сборную она получила только в 2017 году и дебютировала на чемпионате Азии 2018 года. В том же году сыграла на чемпионате мира в Японии.

На клубном уровне Карапетян с 2016 года играет за павлодарский "Иртыш-Казхром", с которым в 2017 году стала серебренным призером Национальной лиги, а годом ранее и в 2018 году - бронзовым.

Сама Кристина не особо интересуется модельным бизнесом - она вся в волейболе. Да и другие виды спорта не смотрит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Karapetyan (@krisik___karapetyan) 15 Май 2019 в 9:56 PDT

Фируза Шарипова (бокс)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????????? (@sharipova_firuza) 27 Мар 2019 в 4:56 PDT

Фируза Шарипова в представлении не нуждается. Одна из самых известных спортсменок в Казахстане. Уроженка Тараза обладала чемпионским поясом во второй полулегкой категории по версии IBO, а также титулом WBC Silver, но лишилась их в связи с отсутствием защит в течении года. В легкой весовой категории Шарипова удерживает за собой титулы по версии WIBA и WBU.

На любительском уровне завоевала два "золота", одно "серебро" и одну "бронзу" на чемпионате Казахстана, а в 2012 году стала бронзовым призером чемпионата Азии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????????? (@sharipova_firuza) 13 Июн 2019 в 3:36 PDT

Зарина Дияс (теннис)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zarina Diyas (@zarinadiyas) 23 Апр 2019 в 3:13 PDT

Зарина - одна из самых успешных и красивых спортсменок Казахстана. На ее счету есть немало интересных матчей и пока всего один титул в WTA.

Она родилась в Алматы, но спортивный путь начала в Чехии. Успехи у Зарины стали появляться с юниорского возраста. Ее быстро заметили и она вскоре стала играть на взрослых турнирах. Она так же вошла в состав сборной Казахстана на Кубке Федерации. Постепенно ее результаты стали расти, как и количество очков в рейтинге WTA. Если в 2008 году она была 567 ракеткой мира, то в 2019 она уже 86-я.

И если на корте Зарина максимально сконцентрирована и собрана, то вне игры девушка более мягкая и добрая. Ее главная цель - стать первой ракеткой мира. По окончании спортивной карьеры хочет открыть в Казахстане академию тенниса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zarina Diyas (@zarinadiyas) 30 Сен 2016 в 5:02 PDT

Ольга Сафронова (легкая атлетика)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????? ???????????????????????????????????? (@_oluta_) 30 Июн 2019 в 4:27 PDT

В спорт Ольга Сафронова попала вместе с подругой, в возрасте восьми лет. И хотя мамой Ольги является известная бегунья-барьеристка Ирина Сафронова, сама она говорит, что в спорт девушка пришла самостоятельно и по доброй воле.

Ольга является одной из сильнейших бегуний страны на короткие дистанции. Побеждала не только на чемпионате Казахстана, но и на крупных международных стартах. В частности, имеет две золотые, две серебренные и бронзовую медали чемпионата Азии по легкой атлетике, на Азиатских играх завоевывала "золото", "серебро" и дважды "бронзу".

Последним крупным достижением Сафроновой стала победа на чемпионате Азии по легкой атлетике и "серебро" на престижном международном старте в Осаке этой весной. Представляла Казахстан на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

По ее словам, она мечтает выиграть "золото" Олимпийских игр, даже если это будет стоить травмы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????? ???????????????????????????????????? (@_oluta_) 2 Июл 2018 в 7:15 PDT

Алина Адильханова (художественная гимнастика)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina???????????????? (@adilkhanova.a) 16 Мар 2019 в 5:59 PDT

Несмотря на свой юный возраст Алина уже довольно титулованная спортсменка. Является абсолютной чемпионкой Казахстана. Ее тренером является другая именитая гимнастка Алия Юсупова. Наиболее высокий результат Алина смогла показать на чемпионате Азии, завоевав там две золотые награды и подтвердив статус одной из сильнейших гимнасток на континенте. Так же два "золота" было у Алины и на чемпионате 2017 года.

Пока спортсменка полностью сосредоточена на спорте. О завершении карьеры и не думает, зато мечтает попасть на Олимпийские игры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina???????????????? (@adilkhanova.a) 9 Июн 2019 в 8:01 PDT

Аида Гайстенова (футбол)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аида Гайстенова (@gaystenova51) 2 Фев 2019 в 9:49 PST

Эта девушка доказывает, что в футбол могут играть не только парни, причем довольно успешно. Дебют Аиды состоялся в 2007 году в составе клуба "Жерим-Ку". Затем она играла в "Кокше", "Окжетпесе", "Астане" и "СШВСМ-Барыс". В прошлом году перешла в российскую команду "Енисей", а затем в "Звезду-2005".

Является трехкратным серебренным и бронзовым призером чемпионата Казахстана, а так же дважды выигрывала Кубок страны.

По данным портала TVNet.lv Аида вошла в число самых сексуальных футболисток мира.

В ее планах играть на самом высоком уровне в европейских чемпионатах.

Околофутбольная жизнь у Аиды тоже весьма насыщенная, круг ее друзей широк и девушку постоянно видят в компании футболистов, рэпперов, режиссеров и дизайнеров. Она часто появляется на светских мероприятиях и модных показах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аида Гайстенова (@gaystenova51) 25 Фев 2019 в 11:33 PST

Аделина Ахметова (легкая атлетика)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adelina Akhmetova ????????‍♀️ (@adelinaakhmetova) 2 Янв 2018 в 12:43 PST

Карагандинка представляет Казахстан в беговых дисциплинах, причем специализируется на дистанции 400 метров с барьерами. Умеет Аделина бегать и без препятствий, входя в сборную страны в "гладкой" эстафете.

Несмотря на травму, Ахметова поехала в этом году на Универсиаду и представила Казахстан в своей коронной дисциплине. В 2018 году стала чемпионкой Азии в эстафете 4x400.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adelina Akhmetova ????????‍♀️ (@adelinaakhmetova) 16 Дек 2018 в 3:46 PST

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