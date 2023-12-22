Елена Рыбакина вошла в 20-ку самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина занимает 9 строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок по версии журнала Forbes. Ига Швёнтек возглавляет этот рейтинг, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По информации Forbes, первая ракетка мира за этот год заработала 23,9 млн долларов до вычета налогов и агентских вознаграждений. Из них 9,9 миллиона составили призовые за выступления на турнирах, еще 14 миллионов польской спортсменке принесли спонсорские контракты.

На втором месте с 22,1 млн дохода расположилась китайская фристайлистка Эйлин Гу, которой спортивные соревнования принесли 100 тысяч долларов. Остальное она заработала на рекламных контрактах. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменок замкнула американская теннисистка Кори Гауфф — 21,7 млн долларов (6,7 + 15).

Наша Елена Рыбакина заработала 9,5 млн долларов. Издание пишет, что Рыбакина, родившаяся в России, но представляющая Казахстан на международном уровне с 2018 года, выиграла Уимблдон в 2022 году и провела, возможно, еще лучший сезон в 2023 году, выиграв два турнира WTA 1000 и завершив год на 4-м месте в рейтинге одиночного разряда. Попутно 24-летняя восходящая звезда заключила партнерские отношения с Red Bull и Yonex.

Отметим, что в рейтинге топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира девять представляют теннис.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина готовится поехать на Открытый чемпионат Австралии 2024 года. Он пройдет с 14 по 28 января. Перед этим Рыбакина планирует выступить на двух австралийских "разминочных" турнирах категории WTA 500 – в Брисбене и Аделаиде.