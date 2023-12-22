Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Елена Рыбакина вошла в 20-ку самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года

Елена Рыбакина вошла в 20 самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина занимает 9 строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок по версии журнала Forbes. Ига Швёнтек возглавляет этот рейтинг, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По информации Forbes, первая ракетка мира за этот год заработала 23,9 млн долларов до вычета налогов и агентских вознаграждений. Из них 9,9 миллиона составили призовые за выступления на турнирах, еще 14 миллионов польской спортсменке принесли спонсорские контракты.

На втором месте с 22,1 млн дохода расположилась китайская фристайлистка Эйлин Гу, которой спортивные соревнования принесли 100 тысяч долларов. Остальное она заработала на рекламных контрактах. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменок замкнула американская теннисистка Кори Гауфф — 21,7 млн долларов (6,7 + 15). 

Наша Елена Рыбакина заработала 9,5 млн долларов. Издание пишет, что Рыбакина, родившаяся в России, но представляющая Казахстан на международном уровне с 2018 года, выиграла Уимблдон в 2022 году и провела, возможно, еще лучший сезон в 2023 году, выиграв два турнира WTA 1000 и завершив год на 4-м месте в рейтинге одиночного разряда. Попутно 24-летняя восходящая звезда заключила партнерские отношения с Red Bull и Yonex.

Отметим, что в рейтинге топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира девять представляют теннис.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина готовится поехать на Открытый чемпионат Австралии 2024 года. Он пройдет с 14 по 28 января. Перед этим Рыбакина планирует выступить на двух австралийских "разминочных" турнирах категории WTA 500 – в Брисбене и Аделаиде.

Читайте также

Рыбакина помогла своей команде обыграть группу Швёнтек и стала MVP первого игрового дня турнира в Абу-Даби

Дмитрий Попко вышел во второй круг одиночного разряда турнира в Турции

Лионель Месси подарил Рафаэлю Надалю свою футболку с победного финала ЧМ-2022

Елена Вебер
Ига Швентек Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Брат Геннадия Головкина опубликовал фото с дочкой
Брат Геннадия Головкина опубликовал фото с дочкой
Футбол Сенсация Бразилия
Крупное поражение Бразилии возглавило список сенсаций в истории мундиалей
Сборная Казахстана по футзалу победила во всех матчах отбора на ЧМ-2024
Сборная Казахстана по футзалу победила во всех матчах отбора на ЧМ-2024
Неймару запретили участвовать в Кубке Америки-2024
Неймару запретили участвовать в Кубке Америки-2024
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: