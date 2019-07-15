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Глава NASA объяснил, почему американцы не вернулись на Луну

В 1990-х и начале 2000-х годов NASA пыталось вернуться на Луну и высадиться на Марсе.

Фото : Pixabay15 июля 2019, 07:19

Глава NASA Джим Брайденстайн в интервью CBS рассказал, почему американские астронавты не смогли вернуться на Луну, передает РИА Новости.

По его словам, это связано с политическими рисками, под которым он подразумевает недостаточное финансирование космических проектов.

- Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе, - сказал Брайденстайн.

Он также отметил, что в 1990-х и начале 2000-х годов NASA пыталось вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако обе программы потребовали слишком длительной подготовки и больших финансовых затрат. При этом он отметил, что по этим же причинам США рискуют не высадиться на Марс и в 2024 году.

Ранее в 2019 году администрация Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в предстоящие пять лет. Ранее NASA планировало сделать это к 2028 году.

Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.


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