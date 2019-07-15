Военный склад из Арыси планируют перенести до конца мая 2020 года

Всего военным необходимо будет перевезти 28 тыс тонн боеприпасов.

Военный склад из города Арыси планируют передислоцировать до конца мая 2020 года. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.