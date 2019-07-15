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Военный склад из Арыси планируют перенести до конца мая 2020 года

Всего военным необходимо будет перевезти 28 тыс тонн боеприпасов.

Фото : МО РК15 июля 2019, 12:07

Военный склад из города Арыси планируют передислоцировать до конца мая 2020 года. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- По передислокации вооружений в складе работа началась раньше времени. Все вооружение мы перевезли. На перевозку боеприпасов влияет несколько факторов. Это, прежде всего, соображения безопасности. Всего будет вывезено 28 тыс. тонн боеприпасов - это около 817 железнодорожных вагонов. По плану вся работа будет завершена до мая 2020 года, - сообщил Ермекбаев.[/quote]

В ходе заседания глава государства объявил главе Минобороны строгий выговор. Также Президент поручил Министерству обороны провести детальный анализ по другим аналогичным объектам, а информацию по итогам анализа предоставить до 20 августа.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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