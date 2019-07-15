Президент поручил жестко наказывать проявление мошенничества в получении АСП

Для лучшей "прозрачности" в вопросах получения АСП Токаев поручил усилить ускорение цифровизации министерства труда и соцразвития и отрасли в целом.

Рост иждивенческих настроений у населения после изменения норм получения адресной социальной помощи - недоработка. Необходимо жестко наказывать проявление мошенничества и коррупции в этом вопросе, заявил на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В этом году уже приняты шаги по повышению доходов населения, в том числе социально-уязвимых слоев населения. С 1 апреля изменен критерий получения АСП. На сегодня численность получателей АСП составила более 1,5 млн человек или 291 тыс. семей. Вместе с тем продолжает сохраняться целый ряд проблем. Это ситуация вокруг получения АСП. Стали факты недобросовестного поведение, в том числе фиктивные разводы, увольнение с работы, забой скота и так далее. Недостаточно эффективная реализация привела к росту иждивенческих настроений у населения. Это наша недоработка. В этой связи правительство должно разработать четкие процедуры по оказанию поддержки только тем, кто в ней действительно нуждается. Жестко наказывать любые проявления мошенничества и коррупции. Правительству и акимам нужно пресекать такие факты и навести порядок с администрированием выплат АСП. Помощь должна быть адресной, - поручил Токаев.

Также, по его словам, в этом вопросе необходимо усилить ускорение цифровизации министерства труда и соцзащиты населения и всей отрасли в целом.

- Соответствующее министерство , Аскар Жумагалиевич, вы должны ускорить. Мы говорили на эту тему. Китай – пример в этом отношении. В конце-концов нужно и оттуда заимствовать. Но главное результат. Мы по цифровизации отстаем. В регионе, в Центральной Азии мы выглядим не так плохо, но разве это может нас удовлетворить? - спросил Президент министра Жумагалиева.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев заверил, что на сегодняшний день уже провели интеграцию всей баз данных.

- В отношении АСП поручение о цифровизации правильное, поэтому мы с министерством труда и соцзащиты проводим работу. В первую очередь мы синтегрировали практически всю базу данных. Далее мы прорабатываем актуализацию этих баз данных. Эту работу предполагаем завершить до конца года и механизмы уже внедрить уже в следующем году, - проинформировал Жумагалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!