Холдинга КазАгро может не стать

Об убытках квазигосударственных структур и национальных компаний нужно забыть, как о кошмарном сне. Они должны генерировать только доходы, а не убытки - Токаев.

Реформировать национальную компанию КазАгро поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства. По его мнению, этот холдинг показатель абсолютно неумелого руководства подобного вида структуры, передает корреспондент Zakon.kz.

- Считаю, что пришло время провести тщательную оценку эффективности деятельности крупных субъектов квазигосударственного сектора. Каждый национальный холдинг, национальная компания должны приносить пользу Казахстану и гражданам. Об убытках квазигосударственных структур и национальных компаний нужно забыть, как о кошмарном сне. Они должны генерировать только доходы, а не убытки, - сказал Токаев.

Президент напомнил, что нацкомпании создавались как институты развития и призваны развивать экономику, инфраструктуру и индустрию, то есть служить народу.

- Всемерное расширение структуры, максимизация прибыли не должны являться самоцелью для госхолдингов. Значительная часть - монополисты, поэтому их прибыль это расходы бизнеса и граждан. Прежде всего, следует принять кардинальные меры в отношении КазАгро. Это уже притча во языцех. Это показатель абсолютно неумелого руководства подобного вида структуры, - сообщил Президент.

По его словам, накопленный убыток компании КазАгро по итогам 2018 года составил более 120 млрд тенге. А из 672 профинансированных им проектов 270 или 40% являются простаивающими.

- Вопросы здесь излишни, комментарии неуместны. Компания должна быть решительно и оперативно реформирована. Следует задуматься о привлечении иностранных специалистов к управлению этим холдингом. Поручаю правительству в двухмесячный срок внести конкретные предложения по решению данного вопроса. И вообще в течение двух месяцев надо коренным образом выправить ситуацию. Просто неудобно, - сказал Президент и поручил правительству совместно со Счетным комитетом разработать методику оценки социально-экономического эффекта от деятельности квазигоссектора.

Решение о продолжении их деятельности будет приниматься Президентом по результатам этой оценки.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!