Алматы без света: не работают светофоры, наблюдаются пробки

Электричество отключили в обед.

В Алматы центр города остался без электричества, передает Zakon.kz.

Алматы встал в одну огромную пробку. В центре мегаполиса не работают светофоры, автомобилисты не хотят пропускать друг друга.

В то же время сообщения о том, что света в квартирах нет, поступают и из мкр. Орбита, из нижней части – в районе проспекта Рыскулова, из Медеуского района, микрорайона 4 и других.

Алматинский метрополитен, по некоторой информации, работает на резервном питании.

Как пояснили в РЭС, произошла авария на высоковольтной линии. Подключать будут поэтапно, в течение 2-3 часов.

Также поступает информация об отсутствии электричества в области.

- В первые же минуты после поступления информации о том, что был обесточен город, сотрудники дорожно-патрульной полиции перешли на ручное регулирование почти всех перекрестков города Алматы. В первую очередь были перекрыты центральные магистрали, далее экипажи были выставлены на второстепенные улицы. Задействованы порядка 400 сотрудников. В настоящий момент в городе дорожная ситуация стабильная, ДТП не зафиксировано, - рассказали в пресс-службе ДП южной столицы.

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