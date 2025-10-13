#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Общество

В Алматы нет света: назвали причину отключений

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 20:04 Фото: unsplash
В Алматы временно отключили электричество в ряде районов города. Жителям объяснили причину перебоев с электроснабжением, сообщает Zakon.kz.

13 октября 2025 года жители нескольких районов города стали жаловаться на отсутствие электричества в домах и офисах. Вместе с тем электричество отсутствует в общеобразовательных школах, которые относятся к категории социально значимых объектов.

Также в энергопередающей компании отметили, что проблема коснулась нескольких сел близ Алматы.

Как рассказали в АО "Алатау жарық компаниясы", в 16:28 была дана команда на ограничение потребителей от питающих центров (ОПЦ). Такие меры приняты в связи с перегрузкой транзита 500 кВ "Север-Юг-Восток", находящегося на балансе АО "KEGOC".

Диспетчером АО "KEGOC" был объявлен режим "Авария" по Алматинскому региону.

"Ограничения введены с целью предотвращения дальнейшего развития аварийного режима и обеспечения стабильной работы энергосистемы региона", – добавили в компании.

Также в организации подчеркнули, что специалисты АО "Алатау жарық компаниясы" действовали в соответствии с указаниями системного оператора.

"Были приняты необходимые меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей".АО "Алатау жарық компаниясы"

В АО "АЖК" добавили, что все специалисты оперативно-диспетчерской службы заняты подключением следующих абонентов:

  • Ауэзовский район: микрорайоны Алтын-Бесик, Атамекен, Аксай-3, 3А, 4, 5, Жетысу-2, 3, Мамыр-1, 2. Таугуль-1, 2, 3, Дарын, микрорайон - 3, 8 и 9, Сайран, а также квадраты улиц Навои – Саина – Жандосова – Толе би – Утеген батыра;
  • Жетысуский район: микрорайоны Жасканат, Маяк, Айнабулак-1, 2, 4;
  • Алатауский район: микрорайоны Дархан, Шанырак-5, 6, Карасу, Томирис, Кок-Кайнар, Байбесик, Дорожник, Улжан, а также квадраты улиц Бокейханова – Черновицкая – проспект Райымбека;
  • Алмалинский район:
  • квадраты улиц Чайковского – проспект Райымбека, Ногайбаева – Грибоедова – Дарвина – Магнитогорская;
  • Турксибский район: микрорайоны Кулагер, Алтай, а также квадраты улиц Чернышевского – Молдагалиева – Сейфуллина – Шолохова – Тынышбаева – Касина, Орджоникидзе – Кожедуба – Аральская – Якубова – Парковая – Белякова – Герцена – Суюнбая;
  • Наурызбайский район: микрорайоны Карагайлы, Таусамалы, Акжар, Курамыс, Тастыбулак.

Ранее уже происходил подобный случай. Тогда в Алматы жители остались без света на несколько часов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Электрокар вспыхнул около жилого дома в Алматы
20:15, Сегодня
Электрокар вспыхнул около жилого дома в Алматы
Без света остались несколько районов Алматы
21:09, 02 октября 2025
Без света остались несколько районов Алматы
Названа причина перебоев электроэнергии в Атырау
19:48, 10 июля 2023
Названа причина перебоев электроэнергии в Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: