В Алматы нет света: назвали причину отключений

В Алматы временно отключили электричество в ряде районов города. Жителям объяснили причину перебоев с электроснабжением, сообщает Zakon.kz.

13 октября 2025 года жители нескольких районов города стали жаловаться на отсутствие электричества в домах и офисах. Вместе с тем электричество отсутствует в общеобразовательных школах, которые относятся к категории социально значимых объектов.

Также в энергопередающей компании отметили, что проблема коснулась нескольких сел близ Алматы.

Как рассказали в АО "Алатау жарық компаниясы", в 16:28 была дана команда на ограничение потребителей от питающих центров (ОПЦ). Такие меры приняты в связи с перегрузкой транзита 500 кВ "Север-Юг-Восток", находящегося на балансе АО "KEGOC".

Диспетчером АО "KEGOC" был объявлен режим "Авария" по Алматинскому региону.

"Ограничения введены с целью предотвращения дальнейшего развития аварийного режима и обеспечения стабильной работы энергосистемы региона", – добавили в компании.

Также в организации подчеркнули, что специалисты АО "Алатау жарық компаниясы" действовали в соответствии с указаниями системного оператора.

"Были приняты необходимые меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей". АО "Алатау жарық компаниясы"

В АО "АЖК" добавили, что все специалисты оперативно-диспетчерской службы заняты подключением следующих абонентов:

Ауэзовский район: микрорайоны Алтын-Бесик, Атамекен, Аксай-3, 3А, 4, 5, Жетысу-2, 3, Мамыр-1, 2. Таугуль-1, 2, 3, Дарын, микрорайон - 3, 8 и 9, Сайран, а также квадраты улиц Навои – Саина – Жандосова – Толе би – Утеген батыра;

квадраты улиц Чайковского – проспект Райымбека, Ногайбаева – Грибоедова – Дарвина – Магнитогорская;

Турксибский район: микрорайоны Кулагер, Алтай, а также квадраты улиц Чернышевского – Молдагалиева – Сейфуллина – Шолохова – Тынышбаева – Касина, Орджоникидзе – Кожедуба – Аральская – Якубова – Парковая – Белякова – Герцена – Суюнбая;

Ранее уже происходил подобный случай. Тогда в Алматы жители остались без света на несколько часов.