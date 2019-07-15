Казахстанец Адильхан Макин лидирует на "Славянском базаре"

Обладатель Гран-при конкурса вокалистов "Витебск-2019" получит приз в 20 тысяч долларов

Представитель Казахстана на конкурсе вокалистов "Витебск-2019" Адильхан Макин набрал 178 из 180 возможных баллов и стал лидером после двух конкурсных дней "Славянского базара", передает Sputnik Казахстан.

На втором месте исполнитель из Грузии Георгий Путкарадзе и певица Илай из Израиля. Они набрали по 171 баллу. Всего на один балл меньше у певца из Беларуси. Ваня Здонюк набрал 170 баллов.

Четвертое место занимает россиянин Иван Дятлов, пятое - украинец Дмитрий Бабак.

На последнем месте из 18 возможных - Сыин Ли из Китая.

Окончательные итоги состязания будут оглашены уже в понедельник. Обладатель гран-при конкурса вокалистов "Витебск-2019" получит приз в размере 20 тысяч долларов. Лауреат первой премии станет обладателем 15 тысяч долларов, второй - десяти, а третьей - пяти тысяч.

Что известно об Адильхане Макине

Адильхан Макин занял первое место на международном европейском молодежном конкурсе исполнителей поп-рока "Сарандев 2019" в Добрыче, Болгария. Помимо этого, в прошлом году Макин участвовал в телепроекте X Factor и дошел до финала.

В первый конкурсный день на "Славянском базаре" Адильхан исполнил песню "Озеро надежды" (27 минута на видео), музыку и слова к которой написал российский композитор Игорь Николаев.

"Славянский базар" прославляет казахстанцев

В этом году фестиваль "Славянский базар" продлится до 17 июля. В нем примут участие артисты из 16 стран.

Казахстанцы успешно выступают на международном фестивале. В 2011 году Алишер Каримов занял третье место, Димаш Кудайберген завоевал Гран-при в 2015 году, Амре (Ернар Садирбаев) занял первое место в 2018 году.

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