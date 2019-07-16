Конгресс США склоняется к импичменту Трампа

Его не уважают за шовинистские высказывания и коррупцию.

Конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что президент США Дональд Трамп в открытую нарушает основополагающие права человека и настало время для его импичмента, передает РИА Новости.

Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Позднее он добавил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать". Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими.

- Президент нарушает основополагающие права человека, - сказала Омар на пресс-конференции. По ее словам, Трамп возглавляет "наиболее коррупционную администрацию за всю историю".

- Настало время для импичмента этого президента, - подчеркнула демократ.

Омар отметила, что повестка Трампа является повесткой "белых националистов" в США.

К ее высказываниям присоединились также демократы Рашида Тлаиб, Александриа Оказио-Кортес, а также Аянна Прессли.

Недавно избранные в конгресс законодатели отметили, что последние высказывания Трампа являются откровенно расистскими.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!