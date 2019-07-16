На большей части Казахстана во вторник будет жарко

Лишь на западе и северо-западе Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz.

Лишь на западе и северо-западе Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Восточно-Казахстанской области днем местами – пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской, днем в Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области местами – пыльная буря. В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.В Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, местами в Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара. В Карагандинской области местами – очень сильная жара.В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 16 июля будет ясно, температура составит 35 градуса.

В Алматы будет ясно, 34 градуса.

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