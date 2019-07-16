Как намерены штрафовать за превышение средней скорости в Казахстане

Это положительно повлияет на улучшение дорожной обстановки.

МВД было предложено проработать введение понятия "средней" скорости и соответственно наказание в случае превышения этого показателя на дороге, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кенисбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- 3 июля МВД и депутатами парламента проведен круглый стол по вопросам дорожной безопасности, в ходе которого выработан ряд рекомендаций, направленных на повышение уровня обеспечения безопасности дорожного движения. Следует отметить, что каждое третье ДТП, зарегистрированное по вине водителей, происходит по причине превышения скорости. В связи с этим, наряду с проводимой работой по увеличению численности стационарных систем фотовидеофиксации нарушений скоростного режима было предложено МВД проработать вопрос введения понятия "средней" скорости, - сообщил Кенисбаев.

На практике, по его словам, это будет реализовано следующим образом: для примера на трассе Нур-Султан – Боровое на выезде будет установлена камера фиксации, которая будет регистрировать марку, госномер и время выезда из города. Условно из пункта А и уже к подъезду к Боровому будет установлена следующая камера, которая будут также фиксировать марку, госномер и время прибытия, условно в пункт Б.

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- Пройденный путь автоматически будет делиться на время за которое проехал данный участок конкретный автомобиль. И если средняя скорость будет превышать разрешенную, к примеру, на указанной трассе 140 км/ч и составлять 141-150 км/ч, то водитель будет привлекаться к ответственности, - объяснил полицейский.

При этом он уточнил, что предлагается системы контроля и измерения "средней" скорости внедрять исключительно вне населенных пунктов, в основном на дорогах республиканского значения.

- Это положительно повлияет на улучшение дорожной обстановки, а также снижение количества ДТП и тяжести их последствий... По штрафу средней скорости. 592 статья есть, она регулирует ответственность за превышение скорости. Мы не планируем вводить отдельный штраф, - сказал замглавы Комитета.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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