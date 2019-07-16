Студентка из Казахстана выпала с 17 этажа в Китае. Версия убийства исключена

Следственные действия установили, что смерть наступила в результате несчастного случая. Версия убийства была исключена.

В городе Чанжоу (КНР) погибла гражданка Казахстана, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, 26 апреля в результате падения с 17-го этажа одного из жилых домов города Чанчжоу (провинция Цзянсу, КНР) скончалась гражданка Казахстана Сандира Серикханова, 1995 г.р. Она училась в Технологическом университете провинции Цзянсу.

- После получения информации о гибели нашей гражданки, сотрудники Генерального консульства РК в Шанхае незамедлительно оповестили о случившемся родителей Серикхановой, а также оказали содействие в срочном оформлении виз КНР в Посольстве Китая отцу и дяде погибшей. По их прибытию в Чанжоу сотрудниками Генерального консульства РК в Шанхае была организована встреча с представителями Департамента общественной безопасности, представителями Университета, где обучалась погибшая, и страховой компании. На встрече в Департаменте общественной безопасности родным погибшей были показаны имеющиеся видеоматериалы с камер, установленных в подъезде дома, где погибла Серикханова, - сообщили в МИД РК.

Следственные действия установили, что смерть наступила в результате несчастного случая. Версия убийства была исключена.

Казахстанские дипломаты в Шанхае оказали содействие в транспортировке тела погибшей на родину. 2 мая рейсом из Пекина тело Серикхановой было доставлено в Нур-Султан.

- 22 мая отец погибшей обратился в Генеральное консульство РК в Шанхае с просьбой возобновить дело о смерти его дочери. Генеральным консульством РК направлено соответствующее обращение в полицию КНР, где было начато повторное рассмотрение данного дела. По итогам повторного рассмотрения дела полиция Китая подтвердила, что смерть наступила в результате несчастного случая. Версия убийства была исключена повторно, - резюмировали в МИД.

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