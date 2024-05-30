Иран исключил одну из главных версий падения вертолета Раиси

Версию падения вертолета президента страны Эбрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключили в Генштабе ВС Ирана, сообщает Zakon.kz.

По информации IRIB со ссылкой на доклад Верховного комитета по расследованию размеров и причин катастрофы, специалисты исследовали обломки и части вертолета, а также оценили расстояние между ними.

"Исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения со склоном возвышенности", — сообщается в документе.



При этом главная причина крушения вертолета Раиси пока так и не установлена.

В первом отчете говорилось, что вертолет президента Ирана загорелся при наборе высоты.

19 мая 2024 года стало известно, что вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси совершил "жесткую посадку". Борт Ми-171 возвращался из города Парсабад, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

В связи с крушением вертолета были развернуты масштабные поиски. На утро 20 мая борт удалось найти в регионе Тавиля, но никто из пассажиров, в том числе президент Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, не выжили.

