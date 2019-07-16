Цель на сезон назвала главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу
Одна из сильнейших в мире команд – сборная Казахстана по лыжному фристайлу-могулу, завершила сбор в Бухтарме.
Чемпионка мира по фристайлу-могулу Юлия Галышева принесла Казахстану дополнительную квоту в Кубке мира. Об этом, а также о задачах нашей команды по фристайлу-могулу на сезон-2019/20 рассказала корреспонденту Zakon.kz главный тренер Елена Круглыхина.
Одна из сильнейших в мире команд – сборная Казахстана по лыжному фристайлу-могулу, завершила сбор в Бухтарме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Завершили сбор в @buhtarma_zinovevka ???????? @kruyelena @kolmakov_pavel @_akzhol_ @aaika1 @gebert111 @shvarya_ @_olesya_kuralesya_ @nastya_freestasya @kos_gorlachev @barmashovdmitry @kruk2711 @_akzhol_ @oleg99_kz @yuka_galysheva @rmnv_srg @borisov2122 #nocomment #gopro #coach #2019 #лето #полезныйзавтрак #здоровоепитание #овсянка #зож #ems #пп #бег #мойвыбор #спорт #победанадсобой #мотивация #спортвжизни #наспорте #девушка
На данный момент состав сборной выглядит следующим образом: прекрасную половину в сборной представят 4 спортсменки: чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2018 в этом виде спорта Юлия Галышева, а также Аялым Амренова, Олеся Граур и Анастасия Городко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#olympics #nofilter #2019 #trip #oskemen @olympickz @olympicchannel #kazakhstan #kazteamfreestyle #nocomment #gopro #спорт #победанадсобой #мотивация #спортивныедевушки #спортивные #отжимаюсь #мотивашка #треня #силавспорте #уважение #сильныелюди @buhtarma_zinovevka
В мужскую команду вошли призер Универсиад Павел Колмаков, обладатель малой серебряной медали Кубка мира-2017/18 и победитель Универсиад Дмитрий Рейхерд, а также Сергей Романов, Александр Геберт, Олег Цинн, Константин Горлачев и Дмитрий Шварев.
Главный тренер сборной Елена Круглыхина, старший тренер Дмитрий Бармашов, тренер-консультант В. Борисов, тренер по акробате А. Заманбеков, тренер А. Банников, массажист команды О. Крюкова.
Мы попросили Елену Круглыхину подвести итоги сбора и озвучить задачи, стоящие перед командой на предстоящий зимний сезон – его старт уже не за горами!
- Как оцениваете прошедший сбор? Все ли поставленные задачи удалось выполнить? Сбор был направлен на общефизическую подготовку?
- Сбор прошел в хорошем режиме, погода была замечательная, что позволило выполнить план тренировок на 1000%. От сбора жду хорошего результата, так как получилось объединить общефизическую подготовку со специальной физической подготовкой, необходимой как для лыжной части, так и для акробатической.
- Усложнят ли прыжки наши лидеры – Юлия Галышева и Павел Колмаков?
-Мы пока не говорим об этом, рановато. Конечно, мы планируем увеличить коэффициент сложности, немного усилить элементами прыжки Колмакову, Галышевой и Геберту, но все будет утверждаться в октябре на лыжном сборе в Цермате в Швейцарии.
- Какие задачи вы ставите перед командой на предстоящий сезон?
- В сезоне-2019/20 у нас нет чемпионата мира и олимпийской квалификации, поэтому наша основная цель – расширение квоты Казахстана в Кубке мира по фристайлу-могулу. На данный момент мы можем на каждый этап выставлять 7 спортсменов - 4 мужчин и 2 женщин плюс Юлия Галышева как действующая чемпионка мира. Мы делаем запросы в Международную федерацию лыжных видов спорта FIS о том, чтобы нам увеличили мужскую квоту до 6 спортсменов, тем более, что все наши спортсмены имеют необходимые квалификационные очки, чтобы участвовать в Кубке мира. Но чтобы наши просьбы были удовлетворены, мы должны в этом сезоне показать всей командой, что мы этого достойны. Мы будем изменять состав мужской команды выборочно на этапах Кубка мира во время сезона.
- Есть ли в нынешнем составе взрослой команды спортсмены, кто в предстоящем сезоне впервые будет участвовать в Кубке Европы или Кубке мира?
- Да, скорее всего. Окончательный состав мужской команды на первый в сезоне Этап Кубка мира-2019/20 (он пройдет в начале декабря в финской Руке – Прим.авт) мы будем утверждать в ноябре, в женском могуле пока ничего не меняется. Соответственно, те, кто не попадёт на ЭКМ, будут выступать на Кубке Европы, и Северо-Американских Кубках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@kolmakov_pavel #coach #olympics #nofilter #almaty @olympickz @olympicchannel #kazakhstan #kazteamfreestyle @fulltiltboots @oakleyskiing @qazaq_sports #nocomment #gopro @kruyelena @kolmakov_pavel @_akzhol_ @aaika1 @gebert111 @shvarya_ @_olesya_kuralesya_ @nastya_freestasya @kos_gorlachev @barmashovdmitry @kruk2711 @_akzhol_ @oleg99_kz @yuka_galysheva @rmnv_srg @borisov2122 @stayer_sportswear @fitness4you.ua @odlo @sandboxland @poc
- Сейчас все немного отдыхают после сбора в Бухтарме. А когда команда соберется снова?
- С 1 августа команда отправляется на водный трамплин, где будет составляться программа прыжков на сезон-2019/20, и будут тестироваться олимпийские прыжки.
Ранее мы рассказывали о том, что Алматы может снова принять этап Кубка мира по фристайлу.
Альберт Ахметов
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!