Цель на сезон назвала главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу

Одна из сильнейших в мире команд – сборная Казахстана по лыжному фристайлу-могулу, завершила сбор в Бухтарме.

Чемпионка мира по фристайлу-могулу Юлия Галышева принесла Казахстану дополнительную квоту в Кубке мира. Об этом, а также о задачах нашей команды по фристайлу-могулу на сезон-2019/20 рассказала корреспонденту Zakon.kz главный тренер Елена Круглыхина.

Одна из сильнейших в мире команд – сборная Казахстана по лыжному фристайлу-могулу, завершила сбор в Бухтарме.

На данный момент состав сборной выглядит следующим образом: прекрасную половину в сборной представят 4 спортсменки: чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2018 в этом виде спорта Юлия Галышева, а также Аялым Амренова, Олеся Граур и Анастасия Городко.





В мужскую команду вошли призер Универсиад Павел Колмаков, обладатель малой серебряной медали Кубка мира-2017/18 и победитель Универсиад Дмитрий Рейхерд, а также Сергей Романов, Александр Геберт, Олег Цинн, Константин Горлачев и Дмитрий Шварев.



Главный тренер сборной Елена Круглыхина, старший тренер Дмитрий Бармашов, тренер-консультант В. Борисов, тренер по акробате А. Заманбеков, тренер А. Банников, массажист команды О. Крюкова.

Мы попросили Елену Круглыхину подвести итоги сбора и озвучить задачи, стоящие перед командой на предстоящий зимний сезон – его старт уже не за горами!

- Как оцениваете прошедший сбор? Все ли поставленные задачи удалось выполнить? Сбор был направлен на общефизическую подготовку?

- Сбор прошел в хорошем режиме, погода была замечательная, что позволило выполнить план тренировок на 1000%. От сбора жду хорошего результата, так как получилось объединить общефизическую подготовку со специальной физической подготовкой, необходимой как для лыжной части, так и для акробатической.

- Усложнят ли прыжки наши лидеры – Юлия Галышева и Павел Колмаков?

-Мы пока не говорим об этом, рановато. Конечно, мы планируем увеличить коэффициент сложности, немного усилить элементами прыжки Колмакову, Галышевой и Геберту, но все будет утверждаться в октябре на лыжном сборе в Цермате в Швейцарии.

- Какие задачи вы ставите перед командой на предстоящий сезон?

- В сезоне-2019/20 у нас нет чемпионата мира и олимпийской квалификации, поэтому наша основная цель – расширение квоты Казахстана в Кубке мира по фристайлу-могулу. На данный момент мы можем на каждый этап выставлять 7 спортсменов - 4 мужчин и 2 женщин плюс Юлия Галышева как действующая чемпионка мира. Мы делаем запросы в Международную федерацию лыжных видов спорта FIS о том, чтобы нам увеличили мужскую квоту до 6 спортсменов, тем более, что все наши спортсмены имеют необходимые квалификационные очки, чтобы участвовать в Кубке мира. Но чтобы наши просьбы были удовлетворены, мы должны в этом сезоне показать всей командой, что мы этого достойны. Мы будем изменять состав мужской команды выборочно на этапах Кубка мира во время сезона.

- Есть ли в нынешнем составе взрослой команды спортсмены, кто в предстоящем сезоне впервые будет участвовать в Кубке Европы или Кубке мира?

- Да, скорее всего. Окончательный состав мужской команды на первый в сезоне Этап Кубка мира-2019/20 (он пройдет в начале декабря в финской Руке – Прим.авт) мы будем утверждать в ноябре, в женском могуле пока ничего не меняется. Соответственно, те, кто не попадёт на ЭКМ, будут выступать на Кубке Европы, и Северо-Американских Кубках.

- Сейчас все немного отдыхают после сбора в Бухтарме. А когда команда соберется снова?

- С 1 августа команда отправляется на водный трамплин, где будет составляться программа прыжков на сезон-2019/20, и будут тестироваться олимпийские прыжки.

Ранее мы рассказывали о том, что Алматы может снова принять этап Кубка мира по фристайлу.

Альберт Ахметов

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