Главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу ответила на заявления депутата

Главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглыхина выступила с обращением и отметила, что заявления депутатов нагнетают напряжение среди спортсменов, сообщает Zakon.kz.

"Наша сборная блестяще проявила себя на зимних юношеских Олимпийских играх 2024 в южнокорейском городе Канвон. Этот результат стал самым успешным выступлением казахстанских спортсменов в зимних видах спорта на Олимпийских играх", – говорит Елена Круглыхина.



По ее словам, достижение подобных результатов невозможно без комплексной работы множества людей и структур: спортсменов, тренеров, специалистов, федераций, министерства, НОКа.

"Во фристайле в период, когда подготовку сборных команд осуществлял Национальный Олимпийский комитет, была реформирована старая архаичная система финансирования и деньги стали поступать непосредственно спортсменам. Тогда все стало прозрачно, на основе безналичного расчета. С нами был всегда прямой диалог, все наши проблемы и сложности решались оперативно, без задержек. Все это в совокупности привело к хорошим результатам выступления моих спортсменов". Елена Круглыхина

В преддверии важнейшего старта четырехлетия – летних Олимпийских игр в Париже – подобные заявления депутатов, по мнению именитого тренера, лишь вредят.

"Это нагнетает напряжение и создает нервозную ситуацию, которая демотивирует спортсменов и разрушает ту слаженную продуктивную работу, которая начала восстанавливаться в последние месяцы после сложного периода. Да, в последние годы возникали сложности, с тех пор как НОК закончил свою миссию по подготовке спортсменов, тем не менее, сейчас мы видим консолидацию усилий, все работают дружно, совместно готовятся к предстоящей Олимпиаде". Елена Круглыхина

В продолжении Круглыхина заявляет, что за последние годы казахстанский спорт сильно изменился. Большие изменения коснулись многих видов, в которых управление федерацией осуществляют бизнесмены и меценаты.

"Мы видим попытку вызвать осуждение общества, когда нужно наоборот благодарить людей за огромную работу, которая была сделана. Меценаты, руководство спортивных федераций, Олимпийского комитета, общественные организации вносят неоценимый вклад путем того, что привлекают собственные ресурсы и спонсорскую помощь на тех участках работы, где государство не всегда может этого сделать из-за различных законодательных ограничений. Причем этот вклад является измеримым и ощутимым. Нам покупают лыжи, велосипеды, лодки, которые государство не может купить. Проводят за спонсорские средства соревнования, различные мероприятия. Это неоспоримое преимущество. Хочу привести еще один пример: одна из членов нашей сборной серьезно пострадал в аварии накануне стартов в прошлом году. Именно благодаря финансовой поддержке руководства федерации, НОК и Министерства спорта ей была оказана первая неотложная помощь в госпитале в Европе, организована срочная эвакуация самолетом в Германию, а затем и дорогостоящая реабилитация. К сожалению, такие вещи, где требуется молниеносная реакция и помощь, невозможны без активного участия частных финансовых ресурсов". Елена Круглыхина

Использование государственных ресурсов имеет много ограничений, и тогда, конечно же, срочные вопросы решаются за счет спонсоров, президентов федераций, НОКа.

"Это и есть та слаженная работа, консолидация ресурсов для достижения задач, поставленных перед спортсменами. Но подобные высказывания провоцируют на совершенно непредсказуемые последствия. Это провокация на вмешательство в деятельность независимых организаций, провокация на использование ими каких-то гигантских денег, которые общественные организации вообще не видят. Эти деньги распределяются государственными организациями. Судя по высказываниям, которые уважаемый депутат высказал в общественном поле, он совершенно не разбирается в предмете, о котором говорит. Наше спортивное сообщество совершенно другого мнения", – убеждена Елена Круглыхина.

Разумеется, продолжает она, не все федерации в Казахстане могут похвастать серьезными результатами.

"Но у руководства успешных спортивных структур чаще всего стоят успешные финансово устойчивые люди. И это одно из главных требований – обеспечить финансовую устойчивость организации. Это не болтовня, или пустые разговоры в медиа, а именно финансовая ответственность за выступления своих спортсменов. Это и есть то, почему эти люди избираются на высокие посты. Их именно избирают, это всегда коллективное решение. На сегодняшний день именно благодаря таким партнерам, как спортивные меценаты, мечты спортсменов имеют возможность стать реальностью". Елена Круглыхина

В заявлении депутата, по словам Круглыхиной, таится главная опасность для казахстанского спорта. Дело в том, что МОК и международные федерации крайне внимательно отслеживают ситуацию во всех странах, включая заявления официальных лиц.

"Уважаемый депутат своими высказываниями фактически создает прецедент, призывая вмешаться в работу общественных организаций, что может вызвать раскол в спортивном сообществе страны. Спортивные федерации, Национальный Олимпийский комитет являются международными спортивными институтами, осуществляющими международную деятельность и руководствующиеся в своей деятельности уставами международных организаций, поэтому вмешательство в их деятельность может привести к плачевным последствиям. Мы все знаем примеры, когда после подобных заявлений спортсмены некоторых стран выступали под белым флагом". Елена Круглыхина

В заключении она отмечает, что "депутату, возможно, стоит вникнуть в законы, прежде чем призывать к действиям, которые могут нанести урон нашему спортивному единству".

